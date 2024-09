La star du feuilleton « Days of Our Lives », Drake Hogestyn, est décédée un jour avant son anniversaire

La star de longue date de « Days of our Lives », Drake Hogestyn, est décédée samedi des suites d’une bataille contre le cancer du pancréas – juste un jour avant son 71e anniversaire.

Hogestyn, qui a joué John Black dans le feuilleton à succès pendant près de 40 ans, « est décédé paisiblement » entouré de ses proches, a annoncé l’Instagram officiel de la série.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de Drake Hogestyn », peut-on lire dans le communiqué. « Il a été confronté à la situation difficile de sa vie lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, mais il a relevé le défi avec une force et une détermination incroyables.

La star de longue date de « Days of our Lives », Drake Hogestyn, a joué John Black pendant près de 40 ans. Instagram/ @drakehogestyn

« Après avoir mené un combat incroyable, il est décédé paisiblement entouré de ses proches. Il était le mari, le père, le papa et l’acteur le plus incroyable. Il adorait se produire devant le public de Days et partager la scène avec les meilleurs acteurs, équipes et équipe de production du secteur. Nous l’aimons et il nous manquera tous les jours de notre vie.

Hogestyn voulait devenir chirurgien buccal avant de déménager à Los Angeles. Evans Vestal Ward/Paon via Getty Images

Hogestyn est né à Fort Wayne, Indiana. Il a joué au baseball universitaire à l’Université de Floride du Sud et a obtenu une double spécialisation en microbiologie et en sciences appliquées. selon Soap Opera Digest.

Il envisageait de devenir chirurgien buccal, mais a été repêché par les Cardinals puis par les Yankees, qui ont sélectionné Hogestyn lors du dernier tour du repêchage de la MLB de 1976. Il a joué dans le système des ligues mineures de l’organisation jusqu’à ce que des blessures fassent dérailler sa carrière.

« Ceux qui parviennent à ne pas se blesser, à garder la tête ensemble et à réduire leur poids, ce sont ceux-là qui vont progresser », a-t-il déclaré. a déclaré à MiLB en 2020. « Mais lorsque vous êtes un choix de dernière ronde et que vous mélangez une blessure… il n’y a aucun investissement là-bas. Et je le savais.

Il a déménagé à Los Angeles après avoir été sélectionné pour un programme de formation d’acteur avec Columbia Pictures.

L’acteur a été choisi pour incarner le personnage de John Black – un mystérieux policier, détective privé et agent secret de la série. Hogestyn a joué dans le feuilleton à succès pendant 38 ans et a filmé plus de 4 200 épisodes.

Hogestyn a rejoint le casting de « Days of our Lives » en 1986.

D’autres crédits incluent « Seven Brides for Seven Brothers », un rôle d’invité dans « Esprits criminels » et un rôle dans le film de vacances Hallmark « Christmas Tree Lane ».

Les camarades de Hogestyn se souviennent de l’acteur comme d’un « homme incroyable ».

Alison Sweeney, qui jouait Sami Brady dans la série écrit le X « Drake était un homme incroyable. Il était drôle, généreux et attentionné. Il se souciait de chaque scène, de chaque personne. Il aimait Days, les fans, et partageait cette passion avec tout le monde sur le plateau. Mon cœur se brise pour sa famille, ils représentaient tout pour lui. Il faisait tellement partie de ma vie à Days. Il me manquera terriblement et je chérirai chaque histoire, chaque blague et chaque câlin.

« Je vous aimerai toujours. Tu étais plus que mon père à la télévision, à mes yeux tu étais mon père. Merci pour tout ce que vous m’avez appris et l’amour que vous m’avez donné. Le monde a perdu un véritable héros. Je te manque et je t’aime tellement Drake. Repose en paix papa », a déclaré Christopher Sean, qui a joué le rôle de son fils à la télévision dans « DOOL ».

En 2020, il est apparu dans le film Hallmark « Christmas Tree Lane ». Instagram/ @drakehogestyn

« Tellement triste d’apprendre le décès de Drake Hogestyn », a déclaré Genie Francis, qui est apparu dans la série pendant 2 ans. « Un homme si merveilleux et si gentil. Ce fut un plaisir de travailler avec lui. J’ai toujours aimé à quel point il aimait sa femme et ses enfants.

Il laisse dans le deuil son épouse, Victoria Post, ses quatre enfants Whitney, Alexandra, Rachael et Ben et sept petits-enfants.