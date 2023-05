La star du Dr Liam d’Emmerdale, Jonny McPherson, révèle un deuxième emploi secret loin du savon

La carrière secrète hors écran de l’acteur d’EMMERDALE Jonny McPherson a été révélée.

Le favori d’ITV, 41 ans, a joué le Dr Liam Cavanagh à partir de 2014, devenant un habitué d’Emmerdale quatre ans plus tard.

Le travail hors écran de l’acteur d’Emmerdale Jonny McPherson a été révélé[/caption] TVI

La star est connue pour jouer le Dr Liam Cavanagh sur le feuilleton ITV[/caption] Twitter

Il vivait sur un bateau étroit de 60 pieds – puis est devenu propriétaire en le louant[/caption]

Alors que son personnage est enfermé dans une maison de campagne dans les Dales, la star lui-même vivait dans un bateau étroit de 60 pieds.

Il a été rejoint à bord par le chien Mollie – et un héron appelé Keith vivant à proximité.

Après avoir obtenu un appartement à Leeds après deux ans sur le feuilleton, il s’est tourné vers devenir propriétaire pour lever des fonds supplémentaires.

Il a gardé le bateau et l’a loué à des vacanciers sur le site Web populaire Airbnb.

En parlant de son bousculade, Jonny a dit OK! Magazine : « Je l’ai mis [the narrowboat] sur Airbnb pendant 18 mois avant de le vendre, et ça a vraiment décollé.

« Après un certain temps, cependant, cela a commencé à devenir plus difficile à gérer.

« Je devais enregistrer les invités à 22 heures un vendredi soir en plus de mon rôle à plein temps à Emmerdale et j’ai décidé de vendre. »

Parlant d’être reconnu par les fans, il a ajouté: «Quelques personnes ont eu le vertige debout sur le bateau du Dr Liam.

« Mais d’autres ne s’en sont pas du tout rendu compte. J’irai à nouveau voyager sur un bateau fluvial un jour, mais je ne manque certainement plus de vider le réservoir à caca deux fois par semaine !”

Sur les réseaux sociaux, il a partagé des photos de son magnifique bateau, Benedict, qu’il amarre près des studios Emmerdale à Leeds.

Il dispose d’une cuisine confortable avec des casseroles et des poêles accrochées au mur, une lampe ornée et un casier à vin partiellement approvisionné.

Une photo montre son collie lurcher Mollie blotti sur une couverture dans le coin salon, qui se trouve à côté d’un poêle à bois.

De retour à l’écran, l’acteur a été un visage familier dans le feuilleton de longue date, s’impliquant dans une série d’histoires explosives.

Jonny a été vu pour la première fois en septembre 2008 en tant que Dr Jonathan Boam qui s’occupait de Donna Windsor-Dingle alors qu’elle se remettait d’un accident de voiture.

C’était le tout premier rôle de l’acteur sur le petit écran et, à en juger par la trajectoire de sa carrière, il a été un succès instantané.

Deux ans plus tard, il a été rappelé pour incarner une infirmière de service lorsque Jackson Walsh a été blessé par un train.

Il a ensuite refait surface en tant que médecin anonyme qui s’est occupé de Cain Dingle en décembre 2011 et a même aidé Rhona Goskirk en août 2013, lorsque le vétérinaire est devenu accro aux analgésiques.

Récemment, nous avons rapporté à quel point la star avait l’air méconnaissable dans une publicité de jardinage publiée avant sa renommée de star de savon.

Pendant ce temps, en 2021, il s’est séparé de la co-star Natalie J Robb.

Il s’est séparé de la co-star Natalie J Robb en 2021[/caption] Rex TVI

Il a raconté à quel point certains fans étaient « étourdis » lorsqu’ils ont découvert que le Dr Liam était là propriétaire de vacances[/caption]