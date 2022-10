La star du cricket indien Virat Kohli “paranoïaque” à propos de la vidéo de l’hôtel

SYDNEY (AP) – La star du cricket indien Virat Kohli dit qu’il est paranoïaque au sujet de sa vie privée après un incident “épouvantable” au cours duquel des intrus auraient filmé à l’intérieur de sa chambre d’hôtel pendant la Coupe du monde Twenty20.

Kohli s’est rendu sur les réseaux sociaux lundi pour dénoncer la vidéo, dans laquelle un inconnu traverse la pièce en filmant chaque étape du chemin.

Une deuxième personne se trouvait dans la pièce lorsque la vidéo a été tournée, mais aucun visage n’est montré dans les images.

La vidéo est intitulée “King Kohli’s Hotel Room” et montre les affaires soignées et organisées du batteur vedette.

On ne sait toujours pas dans quelle chambre d’hôtel la vidéo a été prise, ni comment elle est entrée en possession de Kohli.

“Je comprends que les fans soient très heureux et excités de voir leurs joueurs préférés et excités de les rencontrer et j’ai toujours apprécié cela”, a écrit Kohli à ses 221 millions de followers sur Instagram.

“Mais cette vidéo ici est épouvantable et elle m’a rendu très paranoïaque à propos de ma vie privée. Si je ne peux pas avoir d’intimité dans ma propre chambre d’hôtel, alors où puis-je vraiment m’attendre à un espace personnel ?

«Je ne suis PAS d’accord avec ce genre de fanatisme et d’invasion absolue de la vie privée. Veuillez respecter la vie privée des gens et ne pas les traiter comme une marchandise pour le divertissement.

Kohli a disputé la défaite à cinq guichets de l’Inde contre l’Afrique du Sud à Perth dimanche soir. Le joueur de 33 ans n’a fait que 12 points et a réussi une prise facile dans les profondeurs.

L’Inde jouera son prochain match de la Coupe du monde T20 mercredi contre le Bangladesh à Adélaïde.

The Associated Press