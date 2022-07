La star du Chennayin FC, Anirudh Thapa, déclare que les préparatifs sous la direction d’un nouvel entraîneur sont effectués avec le plus grand sérieux

La star indienne du Chennaiyin FC, Anirudh Thapa, a déclaré samedi que l’équipe se préparait sérieusement sous un nouvel entraîneur avant la saison 2022-23 de la Super League indienne.

« Cette saison, je dois travailler encore plus dur pour atteindre les objectifs, surtout en ce qui concerne les buts et les passes décisives. Individuellement, j’attends avec impatience la saison à venir », a-t-il déclaré aux journalistes ici en marge du lancement du nouveau maillot du CFC.

“Cette année, nous atteindrons la finale et ramènerons le trophée et jouerons la coupe AFC. Nous avons tous manqué de jouer à la Marina Arena et l’ambiance qui y régnait. Nous sommes vraiment ravis d’être de retour sur le terrain avec vous. Nous ferons de notre mieux pour la ville et l’équipe », a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain a déclaré que l’équipe pour la saison à venir avait un bon mélange de jeunesse et d’expérience.

« L’équipe est bonne. Beaucoup de joueurs indiens de l’équipe sont jeunes. Les étrangers sont expérimentés. Nous avons une bonne équipe. D’après ce que j’ai vu, tous travaillent dur. Nous espérons le meilleur”, a-t-il ajouté.

Il a ajouté que le nouvel entraîneur Thomas Brdaric travaillait dur, ce qui est un signe positif.

« Il (l’entraîneur) travaille dur. Il veut que nous courions (beaucoup), ce qui nous manquait la saison dernière. C’est un signe positif. Il est difficile pour les étrangers de s’adapter au climat. Il veille à ce que nous restions en forme. Nous venons de commencer la formation. Nous travaillons davantage sur notre condition physique », a ajouté Thapa.

À propos de jouer dans la Coupe Durand avant la nouvelle saison de l’ISL, Thapa a déclaré : « Nous avons besoin de temps de jeu pour nous habituer au style que l’entraîneur veut que nous jouions. Rafa était absent (pour longtemps), il a aussi besoin de temps de jeu. Ces matchs sont importants pour se retrouver et bien s’entendre avec les autres joueurs (sur le terrain).

“La Durand Cup est différente et ISL est différente. Nous connaissons la valeur d’ISL. La Coupe Durand est importante. Nous ne jouerons pas pour le plaisir. Nous verrons ce que nous devons faire en ISL via la Coupe Durand », a-t-il déclaré.

La copropriétaire du Chennaiyin FC, Vita Dani, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’équipe fasse ses preuves sous la direction de Thomas (le nouvel entraîneur Brdaric).

« Vous savez ce que le sport nous apprend le plus ? (Cela nous apprend) comment gérer et apprendre de la défaite. Je pense qu’il n’y a pas de meilleur moment pour revenir dans notre ville natale et faire nos preuves sous la direction de Thomas. J’espère vraiment pour le mieux », a déclaré Thapa.

« Je pense que nous ferons beaucoup mieux. Les deux dernières années et demie ont été difficiles pour nous tous, y compris les joueurs qui ont dû rester dans la bulle (pendant deux saisons). Je suis sûr qu’ils ne feront qu’exceller dans la saison à venir. Nous avons une confiance totale dans les capacités de Thomas.

Le club a dévoilé ses kits pour la saison 2022-23 avec les trois kits domicile, extérieur et troisième conçus par les fans à la suite d’un concours organisé plus tôt cette année.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici