La star du brunch du dimanche, Simon Rimmer, dévastée alors qu’il est secoué par une tragédie familiale

Brunch du dimanche‘s Simon Rimmer a annoncé la nouvelle tragique que son père a décédé.

La star de Channel 4 a confirmé sa perte déchirante sur les réseaux sociaux vendredi.

S’adressant à Twitter avec une photo touchante de lui-même et de son défunt père, il a écrit: « C’est avec une grande tristesse que je dois annoncer la mort de mon héros, mon père Peter. »

Simon a été inondé de messages de soutien d’amis et de fans qui ont présenté leurs condoléances.

La chanteuse Jessie Ware a commenté : « Oh, je suis tellement désolée Simon. Je t’envoie de l’amour.

La star de Geordie Shore, Vicky Pattison, a écrit: « Tellement désolé pour ta perte Simon … je t’envoie, à toi et à ta famille, beaucoup d’amour. »

Un utilisateur de Twitter a ajouté : « Je suis vraiment désolé pour votre perte. Le pire type de douleur qui soit. Envoi d’amour xx.

En 2020, Simon a parlé des batailles de santé de son père dans un post poignant pour le 87e anniversaire de Peter.

Il a écrit : « Deux opérations cardiaques, deux lots de cancer. C’est un combattant. C’est l’être humain le plus intelligent et le plus doux. Je t’aime papa à plus tard.

Le célèbre chef de la télévision avait précédemment révélé qu’il n’avait que neuf ans lorsque son père a reçu un diagnostic de cancer.

S’adressant à The Mind Map en 2018, il a déclaré: « En regardant en arrière, dans mon enfance, je me souviens d’avoir neuf ans et mon père a reçu un diagnostic de cancer et on lui a dit qu’il avait très peu de chances de survie – il a maintenant 84 ans et va toujours fort.

« Je me souviens que mon père était un être humain très fort et je me souviens qu’il utilisait cela lorsqu’il luttait contre sa maladie – il avait le pouvoir de la positivité et de l’agilité mentale et cela m’a toujours marqué. »

