Le Borussia Dortmund a été exclu des quarts de finale de la Ligue des champions aux mains de Manchester City mercredi soir après avoir perdu les deux jambes sur le même score 2-1. Cependant, une miette de consolation pour l’équipe allemande a été la performance exceptionnelle de leur milieu de terrain adolescent Jude Bellingham, qui a décroché le premier match au Signal Iduna Park avec seulement 15 minutes de jeu.

Âgé de 17 ans et 289 jours, Bellingham a battu plusieurs records dans la nuit en devenant le plus jeune Anglais à marquer de l’histoire de la Ligue des champions, trois jours seulement après avoir fait de même en Bundesliga.

2 Liés

Le Dortmund prodige est également devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, n’ayant que 71 jours de plus que Bojan Krkic (17 ans et 218 jours) lorsqu’il a marqué pour Barcelone contre Schalke en quarts de finale 2007-08.

Pour compléter le tour du chapeau, l’ancien prodige de Birmingham City est également devenu le deuxième joueur à atteindre 10 apparitions en Ligue des champions avant son 18e anniversaire (le premier étant Youri Tielemans en 2014).

Le nœud du problème est que Bellingham est à la fois exceptionnellement jeune et exceptionnellement talentueuse – assez talentueuse pour aller jusqu’au sommet, et assez jeune pour rendre tous les fans de football d’un certain millésime extrêmement jaloux.

Juste pour replacer les années de tendresse de la starlette de Dortmund dans une sorte de contexte, voici quelques étapes marquantes du football qui se sont produites à peu près au moment de sa naissance le 29 juin 2003.

Jude Bellingham célèbre son but pour Dortmund contre Man City. Getty Images

1. David Beckham a signé pour le Real Madrid

Bellingham est né trois jours seulement avant que Beckham ne pose pour la première fois avec son nouveau maillot n ° 23 au Bernabeu (le 2 juillet 2003) après son transfert galactique de 25 millions de livres sterling de Manchester United au Real Madrid.

Jude Bellingham est né trois jours avant la prise de cette photo 🤯 pic.twitter.com/blgJNn8qjP – ESPN UK (@ESPNUK) 14 avril 2021

2. La première saison de Cristiano Ronaldo a pris fin

Cristiano Ronaldo ne faisait que commencer sa carrière. Getty Images

À la naissance de Bellingham, Cristiano Ronaldo, 17 ans, venait tout juste de terminer sa première saison complète en tant que footballeur professionnel senior.

L’ailier portugais a fait sa 25e et dernière apparition en championnat de la campagne 2002-03 pour le Sporting Lisbonne le 1er juin, avant d’être remplacé après 70 minutes de défaite 2-0 contre son rival du FC Porto.

En revanche, Lionel Messi était toujours en train de grimper dans les équipes de jeunes de Barcelone à l’époque et a finalement fait ses débuts avec la première équipe de Barcelone lors d’un match amical contre Porto le 16 novembre.

3. Roman Abramovich a acheté Chelsea

Roman Abramovich a transformé Chelsea en vainqueur du trophée. Clive Mason / Getty Images

Les rumeurs selon lesquelles le milliardaire russe Abramovich se préparait à acheter Chelsea ont commencé à s’accélérer en juin 2003, divers médias rapportant qu’il devait payer environ 60 millions de livres sterling pour une participation majoritaire dans la Premier League.

Le 2 juillet, la plus grande prise de contrôle de l’histoire du football britannique à l’époque avait été conclue, Abramovich signant un accord d’une valeur de près de 140 millions de livres sterling.

Le club a ensuite remporté cinq titres de Premier League, cinq FA Cup, trois Coupes de la Ligue, deux trophées de la Ligue Europa et une Ligue des champions. Et ils sont toujours forts sous sa direction, scellant leur place en demi-finale de la Ligue des champions cette saison.

4. La Ligue des champions a été reformatée

Bellingham est né quelques mois après que l’UEFA a décidé d’abandonner le tour de « deuxième phase de groupes » de la Ligue des champions, dont les derniers matches se sont déroulés les 18 et 19 mars 2003.

Le changement a été fait à la fin de la compétition 2002-03 dans le but de rationaliser le tournoi et d’augmenter le drame en inaugurant des matchs à élimination directe directement après les phases de groupes initiales.

Cela signifie que Bellingham a le curieux honneur d’être le premier joueur né après l’abolition de la deuxième phase de groupes à marquer en quart de finale de la Ligue des champions.

5. C’était la finale de la Coupe des Confédérations 2003

Bellingham est né le jour de la finale de la Coupe des Confédérations 2003 (29 juin), qui a vu la France, championne en titre, affronter le Cameroun à Paris.

Le jeu a été malheureusement éclipsé par le mort tragique et prématurée du milieu de terrain camerounais Marc-Vivienne Foe sur le terrain quelques jours plus tôt, ce qui a réuni les deux finalistes dans un deuil partagé.

Les Bleus Finalement, il est sorti victorieux, mais il a fallu un seul but en or à la 97e minute qui a basculé sur la cuisse de Thierry Henry dans le temps supplémentaire pour régler le match en faveur des hôtes.

6. Cette publicité classique de Pepsi a été filmée

Bellingham n’a que cinq jours de plus que cette publicité Pepsi classique parsemée de stars, qui a opposé Ronaldinho, Roberto Carlos, Francesco Totti, Fernando Torres, Raul et Beckham dans une «bataille à pied» de gladiateurs pour les âges.

L’annonce a été filmée dans la chaleur étouffante de Madrid le 4 juillet 2003 avant d’être diffusée sur les écrans de télévision du monde entier plusieurs mois plus tard.