La star du basket se défend après un article sur un film antisémite

Kyrie Irving a partagé un lien vers un film intitulé “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”

Le basketteur de la NBA, Kyrie Irving, a défendu son droit de publier ce en quoi il croit après que le propriétaire de son équipe, les Brooklyn Nets, ait exprimé sa déception face à son soutien apparent à un film antisémite.

Irving a tweeté jeudi un lien vers le film “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”. Sur Amazon, le synopsis dit le film “découvre la véritable identité des Enfants d’Israël.”

Après que le propriétaire des Nets, Joe Tsai, ait déclaré qu’il était déçu par Irving pour avoir semblé soutenir un film “basé sur un livre plein de désinformation antisémite”, le joueur a parlé de la question lors d’une conférence de presse tendue après le match après que son équipe ait été battue. 125-116 par les Indiana Pacers samedi.

“Nous sommes en 2022. L’histoire n’est censée être cachée à personne et je ne suis pas une personne qui divise en matière de religion”, dit Irving.

Kyrie Irving a parlé aux journalistes de ses récentes publications sur les réseaux sociaux après le match, après la défaite des Nets contre les Pacers. 🎥 @YESNetwork pic.twitter.com/WeOaJd1jbG – L’athlétisme (@TheAthletic) 30 octobre 2022

«Je ne vais pas renoncer à tout ce en quoi je crois. Je vais seulement devenir plus fort parce que je ne suis pas seul. J’ai toute une armée autour de moi.

La star de la NBA a déclaré qu’il comprenait la position de Tsai, mais a souligné qu’il n’avait rien fait de mal à travers une série de questions rhétoriques.

« Ai-je fait quelque chose d’illégal ? Ai-je blessé quelqu’un ? Ai-je fait du mal à quelqu’un ? Est-ce que je sors et dis que je déteste un groupe spécifique de personnes ? » Il a demandé.

Cependant, Irving en avait fait assez pour que les Nets et la NBA se prononcent contre le discours de haine.

“Les Brooklyn Nets condamnent fermement et n’ont aucune tolérance pour la promotion de toute forme de discours de haine”, la franchise a déclaré dans un communiqué, tandis que la NBA a souligné que “Le discours de haine de toute sorte est inacceptable.”

“Nous pensons que nous avons tous un rôle à jouer pour garantir que de tels mots ou idées, y compris antisémites, soient contestés et réfutés et nous continuerons à travailler avec tous les membres de la communauté NBA pour nous assurer que chacun comprend l’impact de leurs mots et Actions,” a ajouté la ligue.

Bien qu’il ne soit pas clair si la NBA a parlé à Irving ou envisage de le faire, l’entraîneur des Nets Steve Nash a confirmé que les Nets l’avaient fait.

Irving a déjà été dans l’eau chaude pour avoir soutenu l’idée que la Terre est plate, ainsi que sa position anti-vaccin, ce qui signifie qu’il a raté la majeure partie de la saison dernière en raison d’un mandat à New York.

Le mois dernier, il a partagé un ancien clip d’Alex Jones et a ensuite dû préciser qu’il ne soutenait pas le théoricien du complot dans sa position sur la fusillade de Sandy Hook.