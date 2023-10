La star du basket-ball Mikey Williams sera jugée pour des accusations liées aux armes à feu

Après avoir été inculpé de six chefs d’accusation pour avoir déchargé une arme à feu sur un véhicule occupé, un juge a ordonné à Mikey Williams de subir son procès.

La carrière de Mikey Williams au lycée a captivé les médias sociaux et l’attente de ses débuts à l’université a été énorme. Tout allait dans la bonne direction jusqu’à ce que Williams soit arrêté plus tôt cette année. Williams a été inculpé de six chefs d’accusation pour avoir tiré sur un véhicule occupé. La star du sport est toujours inscrite à des cours en ligne à l’Université de Memphis et sur la liste des équipes. Cependant, il n’a pas accès aux installations ni aux activités du programme et ses débuts sont incertains.

Selon ESPN, toute sa carrière est désormais « incertaine » après qu’un juge a ordonné qu’il soit jugé pour les charges retenues contre lui. La juge Sherry M. Thompson-Taylor a fixé sa mise en accusation au 24 octobre. L’avocat de Williams, Troy P. Owens, a plaidé non coupable en son nom.

La fusillade aurait découlé d’une altercation dans la maison de Williams, au sommet d’une colline, d’une valeur de 1,2 million de dollars, qu’il possède dans la région de San Deigo. Lorsque la police a émis un mandat de perquisition pour tenter de retrouver l’arme décrite dans le crime, elle n’a pas été localisée. De plus, le député DA George Modlin pèse des accusations supplémentaires après que des témoins ont affirmé que Williams les avait menacés avec une arme à feu.

Mikey a le plus bénéficié des nouvelles règles de la NCAA en matière de nom, d’image et de ressemblance en concluant un contrat pluriannuel d’un million de dollars avec Puma pendant ses études secondaires. À l’approche de l’université, il était censé repousser les limites de NIL aux côtés de Shedeur Sanders, Bronny James et Caleb Williams.

Pour l’instant, il restera sur le torréfacteur de Memphis jusqu’à ce que l’issue de l’affaire soit tranchée.