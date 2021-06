Le lanceur de 26 ans a été touché à la tête par une balle rapide de Brett Cumberland des Norfolk Tides lors d’un match de ligue mineure le 3 juin alors qu’il jouait pour les Triple-A Durham Bulls, une équipe de départ pour la MLB, les Rays, après quoi il a été précipité hors du champ sur une civière. On l’a vu convulser sur le gazon alors que les soins médicaux l’atteignaient.

Zombro a été libéré de l’hôpital universitaire Duke de Durham, en Caroline du Nord, la semaine dernière et a depuis été emmené sur les réseaux sociaux pour montrer les cicatrices horribles de sa chirurgie cérébrale alors qu’il racontait la blessure grave.

« Incroyablement reconnaissant d’être dans la situation dans laquelle je suis actuellement avec l’aide incroyable de l’hôpital Duke et du personnel« , a écrit Zombro sur Twitter avec une séquence de photographies montrant les différentes étapes de son opération et son rétablissement ultérieur.

« À tous ceux d’entre vous qui ont comblé ma famille et moi de pensées positives, je ne doute pas que tout le soutien de la prière a gardé Dieu avec moi tout au long de cette nuit car je suis dans une position très chanceuse, tout bien considéré. L’effusion de soutien et de prière a signifié le monde pour Moriah et moi, et je crois certainement que vous m’avez bien souhaité un meilleur rétablissement.

« Aux Rays baseball et aux Durham Bulls, je ne pourrai jamais assez vous remercier de m’avoir traité comme vous l’avez fait, car c’est ce qui rend notre organisation si spéciale. Dans les nouvelles optimistes : je n’ai jamais été le plus rapide sur le terrain donc j’ai peut-être reçu un coup de pouce après cette opération« , a-t-il ajouté, faisant référence à des images de lui traînant dans un couloir d’hôpital après la chirurgie.

« Merci encore à toute la communauté du baseball pour le soutien, je suis un gars chanceux et j’ai hâte d’y retourner (quand ce sera le cas) ! Que Dieu vous bénisse tous!, » il ajouta.

La série de photographies téléchargées par Zombro n’est certainement pas pour les dégoûtés et montre une cicatrice semi-circulaire de plusieurs centimètres de long sur le côté droit de son crâne entre son front et son oreille.

Bien que, de l’avis de tous, l’opération de Zombro ait été un succès, l’espoir du baseball fait maintenant face à un long chemin vers la guérison et entamera un programme complet de thérapie de réadaptation ambulatoire – et jusqu’à présent, ni les médecins de Zombro ni l’organisation des Tampa Bay Rays n’ont indiqué s’il sera autorisé à faire un retour complet au sport.

La déclaration de Zombro a été notée par l’ensemble de la communauté du baseball, avec des centaines de sympathisants écrivant des notes pour l’encourager tout au long de son rétablissement.

« WOW, c’est tout ce que je peux dire, merci pour la mise à jour. J’étais là ce soir-là et c’était effrayant. Quatre lancers et le stade était silencieux alors que tout le monde priait pour votre sécurité. Ravi de voir que vous faites des pas vers le rétablissement et nous vous souhaitons un succès continu sur votre chemin« , a répondu un fan.

« Reste fort mon gars, toute cette ville te soutient ! » a déclaré un autre, tandis qu’un troisième a déclaré qu’ils comptaient les jours jusqu’au retour de Zombro au monticule du lanceur.

« Continuez à devenir plus fort chaque jour et vous reviendrez au jeu que vous aimez… ça ne va nulle part ! » ils ont écrit.