La star du baseball s’est fait voler 650 000 $ de bijoux à Rolls Royce

L’as de Tampa Bay Wander Franco a pris l’énorme coup en juin

L’ampleur des pertes de l’arrêt-court des Rays de Tampa Bay, Wander Franco, lorsque son véhicule a été cambriolé le mois dernier, a été révélée par la police et les archives judiciaires.

La Rolls-Royce Cullinan dominicaine, populaire auprès des riches athlètes tels que Floyd Mayweather, était garée à l’hôtel DoubleTree de Jacksonville, en Floride, mais a été cambriolée aux premières heures du 22 juin.

Comme USA Today Sports l’a rapporté dans les dossiers de la police et des tribunaux que le document obtenu, au moins 650 000 $ de bijoux ont été volés dans le véhicule de luxe du jeune alors qu’il se remettait d’une blessure.

Comme le détaille le rapport de police, Kahlil Mathis, 24 ans, est parti avec un coffre-fort qui se trouvait dans la voiture et qui contenait plusieurs bijoux.

À savoir, il s’agissait d’une chaîne à maillons cubaine avec des diamants d’une valeur de 200 000 $, d’une Rolex en platine de 44 000 $, de deux bagues de championnat d’une valeur de 40 000 $ chacune, d’un pendentif en or avec un médaillon d’une valeur de 70 000 $, d’un collier Tom et Jerry d’une valeur de 5 000 $ et d’un cubain en or incrusté de diamants. chaîne à maillons qui avait un médaillon circulaire avec des diamants et un W en son centre d’une valeur de 300 000 $.

Le coffre-fort est apparu dans un appartement à six miles de l’hôtel DoubleTree avec les deux anneaux de championnat trouvés à l’intérieur. Un peu moins de quinze jours plus tard, Mathis a été arrêté après avoir été identifié en raison d’une empreinte de pouce qu’il a soumise à un prêteur sur gages.

Grâce à son acte, Mathis fait face à de multiples accusations de crime, notamment avoir été suspect dans au moins trois autres cambriolages, fraude à la carte de crédit, résistance à l’arrestation et falsification de preuves.

Mathis est actuellement détenu pour des obligations d’une valeur de près d’un million de dollars et doit comparaître devant le tribunal le 1er août.

Quant à Franco, 21 ans, les pertes pourraient ne pas être aussi importantes pour lui qu’elles le seraient pour d’autres étant donné qu’il a signé un contrat de 11 ans d’une valeur de 182 millions de dollars en novembre dernier.

Avec Franco jouant 58 matchs jusqu’à présent et marquant cinq circuits, les Rays sont actuellement deuxièmes derrière les Yankees de New York dans l’AL East.