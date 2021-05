Pillar a déclenché une inquiétude généralisée parmi les autres joueurs et les fans après avoir giclé du sang lorsqu’il a été attrapé par un ballon de 94 mph par Jacob Webb à la septième manche de leur match à Truist Park lundi.

Après avoir quitté le terrain par ses propres moyens, il a été rapporté plus tard que l’homme de 32 ans avait subi de multiples fractures nasales mais avait échappé à des blessures plus graves.

Kevin Pillar vient d’être percé au visage par un terrain et a immédiatement quitté le match à Atlanta. pic.twitter.com/T67yrlkWoU – UNB! MLB sportive (@unbsportsmlb) 18 mai 2021

Arborant un visage meurtri et meurtri, Pillar est retourné mardi à Truist Park, où il s’est entretenu avec les médias.

«Je me sens vraiment bien, en fait. Bien que je ne sois pas si beau, je me sens aussi proche que possible de la normale ». a déclaré le centre de terrain, qui avait demandé en plaisantant au manager Luis Rojas s’il était dans l’alignement pour le match.

«La seule chose difficile, c’est que mon œil droit souffre un peu de gonflement en ce moment et je ne peux pas vraiment respirer par le nez, mais en plus je me sens bien,» Pilier ajouté.

«Je me sens chanceux et je suis juste un peu excité de commencer cette récupération et de recommencer à faire ce que j’aime faire.

Pillar est provisoirement sur la liste des blessés de 10 jours, et après avoir rencontré un chirurgien plasticien, il doit subir une intervention chirurgicale pour remettre son nez en place une fois que l’enflure diminue.

« Mon visage va guérir, mais mon cœur est brisé en ce moment parce que cette équipe souffre en ce moment, » Pillar a ajouté en devenant la 13e star des Mets à se retrouver sur la liste des blessures.

La star vétéran, qui n’a rejoint les Mets qu’en février, a déclaré que ses préoccupations concernaient davantage le lanceur des Braves Webb – qui s’était immédiatement détourné en frappant le visage de Pillar et semblait désemparé par l’incident.

Kevin Pillar vient d’être frappé au visage par Jacob Webb avec une balle rapide. Le look ici de Webb dit tout. #Mets Pillar coulait du sang mais a pu quitter le terrain peu de temps après. C’était horrible !!! Tout le monde espère que Pillar va bien. pic.twitter.com/LolprCf3jP – Paul Byrd (@ PaulByrd36) 18 mai 2021

Les deux hommes se sont rencontrés à Truist Park mardi, avec Pillar rassurant Webb sur sa santé.

«Je suis presque plus inquiet pour lui que je ne le suis moi-même parce que je sais que j’ai vu sa réaction et que je sais à quel point cela peut être difficile pour quelqu’un qui se sent responsable d’une blessure.» Dit Pillar.

«Je pense que tout le monde – ma famille, mes amis proches, mon entourage – ils savent que ce n’est qu’une petite bosse sur la route. Je suis fier d’être dur et disponible. Je vais bien.

«Je sais à quel point cela peut être difficile pour quelqu’un qui se sent responsable de la blessure d’une personne … Il doit continuer à avoir confiance en lui et à croire en lui. -Kevin Pillar sur Jacob Webb le frappant au visage pic.twitter.com/SgS2fGDdaN – Jomboy Media (@JomboyMedia) 18 mai 2021

Les Mets ont remporté une victoire 4-3 mardi soir, confirmant la victoire 3-1 qu’ils avaient remportée lundi malgré la perte de Pillar dans la mêlée.