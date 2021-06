La star du baccalauréat Lauren Bushnell et Chris Lane accueillent leur premier enfant ensemble et nomment leur bébé Dutton Walker

LAUREN Bushnell et la star du country Chris Lane ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon nommé Dutton Walker.

Le célibataire La star a annoncé la nouvelle de la grossesse en décembre de l’année dernière, après s’être mariée en 2019.

Lauren et Chris ont accueilli leur petit garçon[/caption]

Ils ont partagé la bonne nouvelle sur Instagram[/caption]

Le couple a partagé la nouvelle en publiant deux adorables photos sur Instagram, alors que Lauren, 31 ans, et Chris, 36 ans, berçaient leur fils nouveau-né.

À côté des photos, Lauren a écrit : « Ruelle Dutton Walker né le 8 juin 2021.

« Ton père et moi ne pouvons pas en avoir assez de tous les 9 livres de toi. Maintenant, revenons aux câlins de bébé et louons Jésus encore et encore pour ce petit miracle !! «

Le duo s’est préparé avec impatience à l’arrivée de leur fils et a été très ouvert avec les fans sur le processus.

Ils ont annoncé la nouvelle en décembre[/caption]

Le 7 décembre 2020, Lauren et Chris ont annoncé leur premier enfant en téléchargeant un vidéo échographique de leur bébé en pleine croissance.

La nouvelle mère a partagé la vidéo qui a joué sur la chanson de Chris Big, Big Plans, et a sous-titré son message: « Un rêve.

« Sauf que je ne rêve pas. Je suis totalement réveillé. Tenir la main de ton père, te regarder danser dans mon ventre. À l’écoute de votre petit battement de coeur.

« Mon nouveau son préféré. Un miracle. Nouvelle vie. Notre doux bébé. Merci Jésus! Toute la gloire t’appartient », s’est-elle exclamée.

Lauren était un concurrent sur saison 20 de The Bachelor, où elle s’est fiancée au favori Ben Higgins.

Lauren a remporté la saison 20 de The Bachelor[/caption]

Elle a commencé à sortir avec Chris un an après avoir rompu avec Ben[/caption]

Après s’être installés à Denver, ils ont reçu leur propre spin-off, Ben et Lauren : Happily Ever After ?

Cependant, le couple a démissionné en mai 2017 et elle a commencé à sortir avec Chris moins d’un an plus tard.

Ben a clairement indiqué qu’il n’y avait pas de rancune, alors qu’il commentait l’annonce du bébé de Lauren : « Félicitations ! Quelle chose à célébrer !

Chris a ensuite sauté dans les commentaires pour ajouter ses propres deux cents, alors qu’il plaisantait: « Hunni, quand allais-tu me dire que tu étais enceinte? »

Le couple prépare l’arrivée de leur fils[/caption]

Ils ont été ouverts sur le processus[/caption]

Après avoir repartagé sur son propre compte Instagram, le chanteur country a écrit : « La prière fonctionne ! J’espère que tu ressembles à ta maman.

Bien qu’elle se sente ravie de leur petit, Lauren s’est assurée d’être gentille avec celles qui n’ont pas eu autant de chance avec leurs grossesses.

« Aussi excités que nous soyons, pour moi, c’était parfois difficile de voir des messages comme celui-ci.

«Pour ceux qui sont sur leur propre chemin pour tomber enceinte, je pense à vous. Merci pour tout l’amour », avait-elle écrit sur les réseaux sociaux à l’époque.

Lauren a découvert qu’elle était enceinte à 3 semaines et demie[/caption]

Vers la fin de sa grossesse, elle a demandé aux fans des conseils pour déclencher l’accouchement[/caption]

La personnalité de la télévision a également révélé qu’elle avait découvert qu’elle était enceinte à trois semaines et demie.

La maman de l’un a dit Gens: « Je viens d’avoir un pressentiment alors j’ai fait un test de grossesse. Il ne se passait vraiment rien de physique ; J’ai juste eu un drôle de sentiment que j’étais enceinte.

« C’était très excitant, mais c’est maintenant encore plus réel de voir l’échographie et d’entendre les battements du cœur. Nous sommes juste en train de tout imprégner !

Lauren et Chris se sont mariés dans le jardin de ses parents en octobre 2019, après s’être rencontrés pour la première fois lors d’un événement radio en 2015.

Lauren et Chris se sont mariés en octobre 2019[/caption]

Ils ont « prié » pour un bébé depuis[/caption]

Les deux partagent déjà d’adorables chiots Cooper et Chloe, et ont maintenant ajouté à leur famille grandissante.

La star d’ABC a précédemment admis avoir « prié » pour un bébé, alors qu’elle écrivait un hommage touchant à son mari.

«Je suis très excité de fonder une famille et on me demande quand nous avons des enfants TOUT le temps, mais ce n’est tout simplement pas encore arrivé.





« Quand j’en parlais avec Chris, il m’a dit:« Eh bien, avez-vous prié à ce sujet ? » J’ai dit « Eh bien, oui » et il a répondu « Avez-vous vraiment beaucoup prié à ce sujet ?

« Si c’est ce que nous voulons vraiment, priez et sachez que cela arrivera au temps de Dieu si c’est ce qu’il veut pour nous !! Je prierai avec vous !’”