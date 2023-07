La star d’Oppenheimer, Matt Damon, a promis à sa femme qu’il ferait une pause à Hollywood avant de décrocher un rôle au cinéma

Matt Damon a juré à sa femme qu’il prendrait un congé d’Hollywood avec une seule stipulation – s’il recevait une offre de Christoper Nolan, il l’accepterait.

L’acteur de 52 ans a admis qu’après que la promesse ait été faite à Luciana Barroso, il a reçu un appel du réalisateur estimé avec l’opportunité de rejoindre le casting du très attendu « Oppenheimer », qui, fidèle à sa parole, il a accepté .

« Cela va sembler inventé, mais c’est en fait vrai », a commencé Damon. « J’avais – pour ne pas devenir trop personnel – négocié longuement avec ma femme pour que je prenne un congé », a-t-il déclaré lors d’une table ronde avec Nolan et ses co-stars d' »Oppenheimer » Emily Blunt, Cillian Murphy et Robert Downey Jr. pour Divertissement hebdomadaire.

Après être apparu dans le film de Nolan « Interstellar », Damon a révélé que le réalisateur « m’avait mis sur la glace pour quelques films » et qu’il n’était pas « dans la rotation » pendant le casting.

Cependant, la seule exception sur laquelle Damon et sa femme ont accepté était si le réalisateur « Oppenheimer » l’appelait pour le rôle.

« En fait, j’ai négocié en thérapie de couple – c’est une histoire vraie – la seule mise en garde à mon congé était si Chris Nolan appelait. C’est sans savoir s’il travaillait ou non sur quoi que ce soit, car il ne vous le dit jamais. Il appelle juste vous à l’improviste. Et donc, c’était un moment dans ma maison. «

A quoi Nolan a répondu, « [It’s] une façon amusante de le faire. »

Cependant, il a ajouté que parfois sa méthode rend plus difficile la création de plans avec des acteurs.

« Mais ça veut dire qu’il est très difficile de t’appeler pour sortir dîner ou quelque chose comme ça. Parce qu’à chaque fois que tu réponds au téléphone, c’est comme si, qu’est-ce que ça va être ? »

Damon, lauréat d’un Oscar, a interprété le général Leslie Groves Jr., directeur du projet Manhattan, un programme top secret dirigé par le personnage de Murphy, Oppenheimer, qui a conçu et développé la première bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Damon a expliqué à Fox News Digital comment il s’était préparé à assumer le rôle.

« J’ai commencé à faire des recherches et à penser à jouer ce personnage », a-t-il commencé.

« C’était vraiment incroyable d’apprendre ce qu’ils faisaient et comment ils le faisaient… Le général Groves était un gars brillant et pas du tout apprécié des scientifiques parce qu’il y avait cette tension constante entre l’armée et les scientifiques… Il y avait ce vrai tension que je pense que le script… a vraiment très, très bien couvert.

Pendant ce temps, Damon avait précédemment expliqué comment sa femme l’avait aidé lorsqu’il était « tombé dans une dépression » sur le tournage d’un film.

« Je pense, sans nommer de films en particulier, que parfois vous vous retrouvez dans un film dont vous savez qu’il n’est peut-être pas ce que vous espériez, et vous continuez à le faire », a déclaré la star d' »Oppenheimer » lors d’un interview sur « Jake’s Takes ».

Il a poursuivi : « À mi-chemin de la production… il vous reste encore des mois… vous avez emmené votre famille quelque part et vous les avez incommodés. »

« Et je me souviens que ma femme m’a tiré vers le haut parce que je suis tombé dans une dépression à propos de, comme, qu’est-ce que j’ai fait? »

« Et elle a juste dit: » Nous sommes ici maintenant « », se souvient Damon. « Je suis fier, en grande partie à cause d’elle, d’être un acteur professionnel. Et ce qu’être un acteur professionnel signifie, c’est que vous allez faire la journée de 15 heures et que vous lui donnez absolument tout, même dans ce que vous savez être va être un effort perdu. »

Damon partage quatre filles avec sa femme depuis 17 ans – Isabella, Stella, Gia et Alexia. Alexia est issue de la précédente relation de Barroso.