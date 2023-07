Emily Blunt a décidé de s’absenter un peu d’Hollywood.

L’actrice de 40 ans a expliqué qu’elle allait faire une courte pause pour se concentrer sur sa famille.

« Cette année, je ne travaille pas », a-t-elle révélé dans le podcast « Table for Two with Bruce Bozzi ».

EMILY BLUNT DIT QUE LES CONSEILS VULGAIRES DE TOM CRUISE L’ONT AIDÉE À TRAVERS LES LARMES SUR LE PLATEAU « EDGE OF TOMORROW »

« J’ai pas mal travaillé l’année dernière et mon bébé le plus âgé a 9 ans, donc nous sommes dans la dernière année à un chiffre. »

Blunt partage deux filles avec l’acteur et réalisateur John Krasinski – Hazel, 9 ans, et Violet, 6 ans.

Elle a franchement ajouté qu’il était difficile d' »équilibrer » Hollywood et la maternité.

« J’ai l’impression de ne jamais le faire correctement… Et j’ai juste l’impression [like] il y a des pierres angulaires de leur journée qui sont si importantes quand ils sont petits. Et c’est, ‘Voulez-vous me réveiller? Veux-tu m’emmener à l’école… Veux-tu me mettre au lit ?’ Et j’ai juste besoin d’être là pour chacun d’eux pendant un bon étirement… Je l’ai juste ressenti dans mes os. »

Bien que la star de « Le diable s’habille en Prada » soit passionnée par le travail sur de nombreux projets cinématographiques, y compris son prochain film « Oppenheimer », elle a souligné qu’il y avait un « coût émotionnel » pour elle et les enfants lorsqu’elle assumait certains rôles.

« Je suis très sujette à la culpabilité. Je pense que toutes les mères le sont peut-être », a-t-elle expliqué. « Tu es juste encline à te sentir mal car, à Dieu ne plaise, tu veux quelque chose en dehors d’être une mère. »

Blunt a continué à dire qu’elle était « une grande défenseure de l’ambition des femmes » – ayant « des rêves avec un but ».

« Je veux que mes enfants grandissent pour trouver quelque chose qu’ils adorent faire. »

EMILY BLUNT DIT QUE SES « TOES CURL » QUAND LES GENS LUI DISENT QUE LEURS ENFANTS VEULENT AGIR : « JE VEUX DIRE, NE LE FAITES PAS ! »

Bien que la star de « Mary Poppins » ait déclaré que ses enfants étaient « horrifiés » et « gênés » qu’elle soit une actrice, Blunt pense que c’est « sain » parce qu’ils veulent juste qu’elle « soie leur mère ».

Les commentaires de Blunt font suite à son rôle dans le film très attendu « Oppenheimer », réalisé par Christopher Nolan. Elle joue aux côtés de Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr. et Florence Pugh dans le drame de guerre.

Elle joue Kitty, la femme de Murphy dans le film, et a récemment déclaré à Fox News Digital que son rôle n’était pas « facile » à jouer.

« Ce n’était pas une femme facile à côtoyer. Ce n’était pas une mère nourricière », a expliqué Blunt.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Comme ils l’ont dit à propos de Kitty… elle n’a pas bavardé. Elle n’a fait que de grands discours. Et c’est tellement vrai de la force qu’elle était… elle n’était certainement pas une femme au foyer idéale des années 40 et 50 », a-t-elle expliqué. . « Mais elle l’adorait… l’adorait… le soutenait et était sa plus grande confidente », a-t-elle déclaré à propos du rôle de la femme de Murphy dans le film.

« Mais c’est ce qui la rendait si excitante à jouer. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Oppenheimer » est en salles le 21 juillet.