La star d’OnlyFans ridiculisée par les fans après s’être vantée du tatouage du drapeau mexicain – mais pouvez-vous repérer ce qui ne va pas ?

Une superbe star d’OnlyFans est ridiculisée par les fans après s’être vantée d’avoir fait tatouer le drapeau du Mexique – mais quelque chose ne va pas avec l’encre.

La jeune beauté Key Alves, 23 ans – qui est également connue comme une star du volley-ball au Brésil – a été rôtie à cause de l’erreur qu’elle a commise.

Key a fait face à un contrecoup sur son nouveau tatouage Crédit : Flash d’information

Pouvez-vous repérer ce qui ne va pas? Crédit : Flash d’information

L’athlète et mannequin OnlyFans s’est récemment rendue sur Instagram où elle a partagé des photos de ses nouveaux tatouages ​​avec ses fans.

Key a déclaré qu’elle s’était fait tatouer le drapeau du Mexique pour honorer le temps qu’elle avait passé là-bas pour filmer La Casa de los Famosos.

Mais la jeune star s’est retrouvée le visage rouge après que ses partisans lui aient fait remarquer qu’elle avait en fait tatoué le drapeau de l’Italie.

Le tatouage coloré de Key – encré sous sa côte gauche et en forme de cœur – manquait une marque majeure qui différencie le drapeau mexicain du drapeau italien.

Alors que les deux sont basés sur les mêmes bandes vertes, blanches et rouges, le drapeau mexicain représente le célèbre blason national au milieu – dont le tatouage de Key manquait visiblement.

Apparemment inconsciente, Key s’est vantée auprès de ses fans dans la légende qu’elle « s’était tatouée le cœur avec le drapeau mexicain ».

Mais ses partisans n’ont pas tardé à souligner l’erreur, certains disant qu’elle faisait ressembler les fans mexicains à des clowns.

Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Oh mon Dieu, vous vous êtes fait tatouer le drapeau italien et non le drapeau mexicain. Utilisez-vous le débit ou le crédit ? »

Et un autre a écrit : « Quel beau drapeau de l’Italie lol. »

Un abonné a déclaré: « Te tatoué le mauvais drapeau !!! Je n’y crois pas. »

Un plaisantin a déclaré : « Quand ça s’estompera, ce sera irlandais 😂 si émotif voulant déjà la citoyenneté… »

L’année dernière, il a été révélé que Key gagnait 50 fois plus sur OnlyFans qu’elle ne le faisait en jouant au volleyball professionnel.

Elle a déclaré: « Je vais en troisième année dans une équipe professionnelle de volley-ball et je me considère comme une athlète professionnelle.

« Mais les choses en dehors du terrain ont commencé à beaucoup grandir pour moi. J’ai donc commencé à accorder un peu plus d’attention à une carrière parallèle.

« Qu’on le veuille ou non, c’est aujourd’hui mon plus gros revenu. Je me considère comme un athlète et c’est ce qui a fait grandir mon image sur Internet. »

Key joue au volley-ball professionnel à Sao Paulo, au Brésil Crédit : Flash d’information