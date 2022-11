La star d’OnlyFans offre la possibilité de “travailler en étroite collaboration” avec elle dans un rôle de rêve – et vous recevrez 4 000 £ par mois pour ce privilège

Une star d’OnlyFans offre une chance à une personne chanceuse de “travailler en étroite collaboration” avec elle dans le rôle d’une vie.

Gracie Hartie annonce 4 000 £ par mois pour l’avoir aidée dans la création de contenu et pour le “privilège de travailler à ses côtés”.

Hartie offre un salaire de 4 000 £ pour un rôle de rêve Crédit : Instagram

Le travail est de travailler comme son assistant personnel à Sigapore Crédit : Instagram

Son offre est le double du salaire moyen des PA à Singapour Crédit : Instagram

Le poste d’assistante personnelle travaillerait à créer du contenu pour ses OnlyFans, à gérer ses publications sensuelles sur les réseaux sociaux, à coordonner des événements et des voyages, et à posséder des compétences avancées en photographie et en vidéographie.

Le salaire moyen d’un assistant personnel à Singapour est d’environ 3 178 dollars par mois, selon Indeed.

Le poste de Hartie offre près du double de ce montant, bien que le poste ne soit disponible que pour les Singapouriens ou les résidents permanents de Singapour.

À Singapour, Hartie se classe numéro deux parmi les abonnés OnlyFans, à un prix d’abonnement de 22 $ par mois.

Il est illégal d’importer, de fabriquer, de posséder ou de télécharger du matériel pornographique à Singapour.

Enfreindre la loi sur les publications indésirables et la loi sur les films peut entraîner des amendes et des peines de prison, comme on l’a vu lorsque le créateur d’OnlyFans, Titus Low, a été condamné à une amende et emprisonné pendant trois semaines en octobre.

Low aurait enfreint un ordre de rester en dehors du site tout en faisant l’objet d’une enquête pour avoir enfreint les lois strictes de Singapour sur l’obscénité.

S’adressant à CNN, Low a déclaré: ” Ce ne serait pas juste si l’interdiction restait. J’aime ce que je fais et c’est ce pour quoi je suis connu. Mes nus sont déjà là-bas.”

Malgré cette récente agitation entourant les autres créateurs OnlyFans basés à Singapour, Hartie ne laisse pas cela l’empêcher de construire un empire.

“Il y a tellement de controverses sur le corps d’une femme et sur la façon dont il devrait être représenté. Je ne comprends pas ! Le corps d’une femme ne dicte pas son comportement ”, a déclaré Hartie dans une interview avec Her Campus.

Hartie est deuxième parmi les abonnés OnlyFans à Singapour Crédit : Instagram