La star d’OnlyFans laisse les téléspectateurs stupéfaits lorsqu’ils remarquent ses mains uniques – l’auriez-vous remarqué?

Une star de ONLYFANS a laissé ses téléspectateurs stupéfaits après avoir remarqué une caractéristique unique sur ses mains.

Le modèle, connu sous le nom de Polydactyl66, créait de l’art sur un flux en direct lorsque ses fans ont repéré quelque chose qui n’allait pas tout à fait.

Les fans de la star d’OnlyFans ont été déconcertés après avoir remarqué qu’elle avait des doigts supplémentaires Crédit : Instagram

La femme a une maladie appelée polydactylie qui se reflète dans son pseudonyme de médias sociaux, Polydactyl66 Crédit : Instagram

Les doigts se fondent si bien avec le reste de sa main que les téléspectateurs ont dit qu’ils n’avaient jamais remarqué les chiffres supplémentaires auparavant Crédit : Instagram

Alors que la jeune femme de 25 ans se filmait en ligne, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué que la star des médias sociaux avait six doigts à chaque main.

Mais malgré son nom d’utilisateur révélateur, ses abonnés n’ont jamais été au courant des chiffres supplémentaires de la femme.

La polydactylie est le nom de la condition où un individu est né avec un ou plusieurs doigts supplémentaires.

Alors que la streameuse Twitch hébergeait sa session vidéo en direct, un spectateur a remarqué la caractéristique corporelle unique lorsqu’il lui a demandé de compter avec ses doigts individuels.

Après avoir répondu à la demande de ses fans, il a été prouvé qu’elle avait en fait six doigts sur chaque main.

Elle a également démontré une capacité encore plus unique que ses deux doigts terminaux ont en les plaçant tous les deux ensemble.

« Regardez ça, » dit-elle, « ils sont littéralement de la même taille ».

Mais certains fans n’ont pas tardé à poser des questions sur son pouce car il semblait y en avoir un supplémentaire qui sortait du haut.

La star d’OnlyFans a également fait un TikTok sur la condition et a demandé à ses abonnés : « Combien de doigts voyez-vous ? »

Cela a conduit des centaines de fans à laisser leurs réflexions sur la caractéristique unique de la femme.

L’un d’eux a écrit : « Imaginez la guitare. Vous pourriez inventer de nouveaux accords que personne d’autre ne peut jouer ».

Un autre a dit : « Donner des empreintes digitales serait intéressant, tellement cool ».

Un troisième a plaisanté: « Bruh imagine combien de choses tu peux saisir ».

Un quatrième a ajouté : « C’est tellement cool ! Tu es tellement spécial ! »

Un autre a répondu : « Soudain, mes mains à 5 chiffres semblent… décevantes. Tu es magnifique ! »

Selon le Great Ormond Street Hospital, la polydactylie est généralement héréditaire, 50 % de celle-ci étant transmise.

Il survient chez environ une personne sur 500 et est assez répandu dans les communautés africaines, a déclaré un grand médecin en génétique à The Sun Online.

Il a dit : « Il [polydactyly] signifie simplement des chiffres supplémentaires et cela peut être bilatéral [on both sides of hands or feet] ou unilatéral [on one side].

« Mais quand ça touche les deux mains, ou surtout si ça touche les mains et les pieds, alors c’est sans doute génétique. »

Cela survient après qu’une mère a été terrifiée pour le bien-être de son nouveau-né après avoir compté deux doigts supplémentaires.

La femme a déclaré que les ultrasons n’avaient pas décelé l’anomalie congénitale bizarre sur les mains de son premier-né.

La désormais maman de quatre enfants a déclaré qu’elle avait eu le choc de sa vie à la naissance du tout-petit.

« Ma première réaction a été que j’ai dû faire quelque chose de mal pendant ma grossesse – j’étais terrifiée », a déclaré Talliya, de Pennsylvanie, aux États-Unis, à NeedToKnow.Online.