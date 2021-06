La star d’ITV News, Paul Brand, et son mari accueillent un bébé via une maternité de substitution en disant à leur fils « tu n’as pas de prix »

La star d’ITV NEWS, Paul Brand, et son mari Joe Cuddeford ont accueilli un petit garçon via une maternité de substitution.

L’éditeur britannique de la programmation d’actualités de la chaîne a annoncé aujourd’hui la mise à jour passionnante de la vie sur Instagram avec deux belles photos.

Paul Brand et son mari Joe ont fièrement présenté leur nouveau-né au monde aujourd’hui[/caption]

Dans les clichés, Paul berce leur fils nouveau-né Tomas, avec Joe enroulant fièrement son bras autour de son partenaire.

Le couple en liesse est assis dehors au soleil et vêtu de t-shirts et de shorts, avec Tomas dans un babygro d’été bleu avec un motif de requin.

Sur la première photo, les nouveaux papas sourient à la caméra, et sur la seconde ils regardent avec adoration leur nouveau-né, qui dort profondément dans le creux du bras de Paul.

La fière star a sous-titré le doux message: « Bienvenue dans le monde, Tomos George Cuddeford-Brand. Né le 10 juin à 9lb 5oz.

Ils regardaient avec adoration leur paquet de joie[/caption]

Il y a cinq jours, ils ont partagé ce cliché avec qui semblait être leur mère porteuse[/caption]

« Nous n’avons jamais connu d’amour comme celui-ci auparavant. Tu es le cadeau le plus inestimable.

Il a ajouté une sélection de hashtags, notamment : « #Surrogacy, #Parenthood et #FirstPhoto ».

Le fonctionnaire Joe a partagé les mêmes photos et a écrit : « Présentation de Tomos George Cuddeford-Brand, né le jeudi 10 juin à 22h40.

« Tellement reconnaissant d’avoir ce paquet de joie parfait dans nos vies. Notre mère porteuse et toute sa famille ont été incroyables.

Paul travaille pour ITV News[/caption]

Il a qualifié son petit garçon et celui de Joe de « cadeau inestimable »[/caption]

«En admiration devant l’expertise et le soutien des sages-femmes et de l’équipe de la salle de travail de @nottmhospitals, notamment Jayney, Michelle et Sophie. Quel travail d’équipe !

Cinq jours plus tôt, les deux hommes avaient partagé une photo avec une femme enceinte, qui semblait être leur mère porteuse, aux côtés d’un autre homme.

Paul a écrit : « Des gens très spéciaux Nous y voilà… «

Susanna Reid a dirigé les visages célèbres félicitant le couple pour l’arrivée de leur paquet de joie, commentant le post de son collègue d’ITV: « Tellement merveilleux «

Paul a travaillé comme correspondant politique sur ITV News avant de devenir rédacteur en chef britannique[/caption]









Ranvir Singh a écrit : « Comme c’est merveilleux de s’épanouir – quel magnifique trio vous faites ! Félicitations Paul ! 9 livres incroyable «

Loose Women’s Charlene White a ajouté : « Un grand bravo à vous deux et bienvenue dans le monde Tomas ! xx »

Et Bobby Norris de Towie a jailli : « Félicitations les gars !! «

Paul a travaillé comme correspondant politique sur ITV News de 2016 à 2020 et est devenu rédacteur en chef britannique plus tôt cette année.