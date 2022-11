La star d’ITV méconnaissable après une transformation à couper le souffle – mais pouvez-vous dire de qui il s’agit ?

Les fans de THE One Show se sont creusé la tête quand on leur a demandé de nommer cette célébrité.

La star d’ITV avait fait l’objet d’un relooking massif pour la nouvelle série de Lorraine Kelly – la réponse laissant certains invités haletants.

La réponse était la légende de la télé du matin, M. Motivator – alias Derrick Evans – qui était extrêmement célèbre tout au long des années 90.

Ses séances d’entraînement en Lyrca étaient diffusées sur GMTV – l’un des précurseurs de Good Morning Britain – à l’époque où Eamonn Holmes et Lorraine animaient l’émission.

La nouvelle émission de Lorraine, Queens for the Night, voit six célébrités transformées en drag queen.

Elle est apparue dans The One Show jeudi soir, avec l’animateur Alex Jones disant aux téléspectateurs: «Beaucoup d’entre vous ont deviné de qui il s’agit. Pouvons-nous révéler, Lorraine ?

En savoir plus sur The One Show ‘TELLEMENT GROSSIER’ Les fans d’EastEnders fulminent alors qu’Alex et Jermaine de The One Show “snobent” Danielle Harold le chaos Alex Jones dans le “choc” télévisé alors que son fils se casse le bras et que son frère tombe malade

Le présentateur écossais, 62 ans, a répondu : “On peut en effet. C’est Monsieur Motivateur.

“Vous ne le penseriez jamais – avec la plus grande perruque du monde, c’est énorme.”

La révélation a attiré l’attention des gens du studio, y compris les animateurs de Top Gear Chris Harris et Freddie Flintoff.

M. Motivator apparaît dans Queens for the Night avec le couple I’m A Celeb Simon Gregson et Adam Woodyatt et Chris Hughes de Love Island.

George Shelley et le héros du rugby anglais Joe Marler subissent également des transformations.

Pendant ce temps, le jury est composé de Spice Girl Mel C, du comédien Rob Beckett, de l’artiste drag Courtney Act et star de Bad Education et de la comédie musicale Everybody’s Talking About Jamie, Layton Williams.

Caractéristiques de Rex