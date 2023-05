La star d’ITV Joel Dommett partage une photo nue de sa femme enceinte Hannah Cooper

JOEL Dommett a partagé une superbe photo en noir et blanc de sa femme enceinte Hannah Cooper à l’approche de sa date d’accouchement.

L’ancre d’ITV Joel et son partenaire modèle ont annoncé leur heureuse nouvelle pour bébé cette semaine.

joeldommett/Instagram

Joel Dommett a partagé une superbe photo en noir et blanc de sa femme enceinte Hannah Cooper alors qu’elle se prépare à accueillir leur premier enfant[/caption] Instagram

Le couple a révélé sa douce grossesse cette semaine[/caption] INSTAGRAM/@JOEL DOMETT

Le joli couple s’est marié en 2019[/caption]

Leur moment excitant est venu alors qu’Hannah, 31 ans, a partagé des clichés amusants de photobooth sur Instagram avec l’hôte de Masked Singer, Joel, 37 ans, et sa bosse fièrement affichée.

Depuis lors, Joel a donné un indice sur les noms de bébé qu’ils ont choisis.

Maintenant, il a capturé sa partenaire complètement nue, debout de profil pour montrer sa bosse croissante.

On peut voir Hannah plier un genou pour couvrir sa pudeur avec sa silhouette clairement visible contre l’immense fenêtre du sol au plafond.

Avec ses mains jointes sur sa poitrine, on peut la voir regarder par le rideau.

Le comédien a ajouté la légende pleine d’esprit : « La meilleure photo que j’aie jamais prise… et j’ai pris beaucoup de photos de moi. »

Il a ajouté deux cœurs d’amour Emoji rouges pour finir.

Un fan s’est empressé d’écrire : « Belle photo à chérir x »

Un autre a posté: « Félicitations à vous deux », tandis qu’un troisième a ajouté: « Ah quelle belle nouvelle pour un joli couple x »

L’un d’eux a alors émis l’hypothèse : « Tu as un garçon d’ailleurs x »

Joel a rencontré Hannah après son passage sur I’m A Celeb en 2016 lorsqu’elle lui a envoyé un message ivre avec un chat emoji sur Instagram.

Ils se sont mariés trois ans plus tard lors d’un magnifique mariage sur la plage à Mykonos devant leurs amis les plus proches et leur famille.

Lors de la révélation de la grossesse aux côtés de photos de sa bosse nue, Hannah a écrit en plaisantant: «Est-ce que quelqu’un sait comment changer une couche?

« Parce que Joel s’est s ** t lui-même. »

Dans une interview avec TV Mag, Joel a taquiné quelques noms de bébé et a partagé les avertissements parentaux que ses copains lui ont donnés.

Joel a Ant & Dec tatoué sur ses chevilles, il était donc naturel de supposer que cela pourrait être une possibilité pour les noms de bébé.

L’animateur de Masked Singer a déclaré en riant: «Eh bien, ce n’est pas hors de propos. Elle n’a pas dit non. Je prends ça pour un oui. »

Le premier jeu télévisé de Joel In With A Shout est actuellement diffusé sur ITV1 et il reviendra plus tard cette année avec The Masked Singer.

Rex

instagram/joeldommett

Hannah a plaisanté sur le fait que Joel avait besoin d’une couche pendant leur révélation pleine d’esprit sur la grossesse[/caption]