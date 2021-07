La star d’Instagram Sofia Cheung décède après être tombée d’une cascade en prenant un selfie

Sofia Cheung, une star d’Instagram basée à Hong Kong, s’est tragiquement effondrée après avoir glissé en cliquant sur une photo près d’une cascade. Sofia, 32 ans, et trois compagnons se sont rendus au parc Ha Pak Lai dans la matinée lorsque le terrible événement s’est produit. L’influenceuse a choisi de prendre des selfies à l’emplacement du parc Pineapple Mountain – un endroit populaire pour les randonneurs au crépuscule – lorsqu’elle a perdu l’équilibre et a dégringolé dans la piscine de 16 pieds ci-dessous, a rapporté The Sun. Les amis pétrifiés de Sofia ont immédiatement composé le 911, qui a répondu rapidement et l’a emmenée à l’hôpital, où elle a été déclarée morte à son arrivée. L’influenceuse était surtout connue pour ses photos Instagram pittoresques sur les voyages, l’exploration, le trekking et les panoramas aventureux.

Sofia a fait un voyage autour de Hong Kong avec des amis et s’est rendue à la cascade du ruisseau Tsing Dai où elle a perdu l’équilibre et est tombée dans l’eau profonde en contrebas.

Selon sa page Instagram, Sofia aimait être dehors et faire des choses passionnantes. Elle avait également souligné à quel point elle aimait le kayak, en plus d’être passionnée par la photographie. Sa biographie disait : « La vie devrait être amusante, pas stupide », ce qui était aussi la philosophie de sa vie.

Sa photo la plus récente a été publiée le 9 juillet. La section des commentaires de la publication a maintenant été inondée de messages « Repose en paix ». Un utilisateur a commenté qu’il lui manquait de parler à Sophia tous les jours et qu’elle serait toujours adorée. L’influenceur était connu sous le nom de une aventurière et un casse-cou qui ont enregistré ses escapades audacieuses en montant les falaises et les sommets des collines.

Un autre internaute a déclaré qu’il pensait que les jours meilleurs allaient arriver ce week-end. Le commentaire faisait référence au dernier post Instagram partagé par Sofia, où la légende dit que « les jours meilleurs arrivent ».

Sophia n’est pas la première personne à mourir après avoir pris une photo peu judicieuse. Une dame indienne est décédée en janvier de cette année après être morte en prenant des photos à côté d’une cascade.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici