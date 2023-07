[WARNING: The following contains spoilers from « Indiana Jones and the Dial of Destiny. »]

La star de « Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue », Karen Allen, espérait que son dernier arc dans la franchise avec Harrison Ford serait un peu plus gros que ce que le public a vu. Mais l’actrice est reconnaissante d’être apparue dans le dernier film.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Allen a expliqué les changements apportés à l’histoire après que Steven Spielberg a quitté la réalisation.

« Quand Steven allait encore réaliser le film, je n’ai eu l’occasion de lire aucun de ces scripts, bien que je sache que Marion était beaucoup plus impliquée dans l’histoire à ce moment-là », a déclaré Allen au point de vente. « Donc, je savais que James [Mangold] avait embauché de nouveaux scénaristes et qu’il allait y avoir une toute nouvelle approche avec un nouveau réalisateur et de nouveaux scénaristes, mais j’allais vraiment vers l’inconnu.

« La prochaine chose que j’ai su, c’est que je lisais un scénario qui racontait [‘Dial of Destiny’s’] histoire, et, bien sûr, j’ai été déçu. J’avais pensé que je ferais principalement partie du film, et ce n’était tout simplement pas la direction dans laquelle ils avaient décidé d’aller. »

Le personnage d’Allen, Marion Ravenwood, est apparu dans le film original d’Indiana Jones, « Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue » avec Ford et le quatrième film de la franchise, « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal ».

Dans « Kingdom of the Crystal Skull », Marion et Indy ont un fils ensemble, Mutt, joué par Shia LaBeouf. A la fin du film, Marion et Indy se marient.

Pour « Dial of Destiny », le personnage d’Allen est absent pendant la majeure partie du film, à l’exception d’une scène charnière.

Le personnage de LaBeouf ne revient pas dans le film et serait plutôt mort pendant la guerre du Vietnam, provoquant une rupture entre Marion et Indy qui persiste jusqu’à ce que le couple se réconcilie à la fin du film.

« Je pense qu’ils ont eu quelques problèmes à résoudre avec l’histoire en termes de non-retour de Shia LaBeouf, et ils ont choisi de créer cette histoire selon laquelle Mutt avait été tué pendant la guerre et que cela a mis un fossé entre Marion et Indy », a déclaré Allen. . « Je veux dire, tu aurais pu me renverser avec une plume quand je l’ai lu. Mais j’étais vraiment heureux qu’ils se soient remis ensemble à la fin. »

La réunion réelle d’Allen et Ford a été presque aussi brève que son apparition dans le film car Ford était occupé à filmer et est récemment revenu sur le plateau après sa blessure à l’épaule.

« Nous venons d’avoir une conversation agréable pour nous retrouver dans les personnages et les circonstances des personnages », a déclaré Allen. « Il m’a parlé un peu de ce qu’ils avaient tourné et un peu de certaines des références à Marion qui existaient dans le film. Donc, nous avons en quelque sorte rattrapé où en sont les personnages en ce moment. »

L’homme de 71 ans est toujours heureux d’avoir fait partie de la franchise et a révélé que, malgré le tollé des fans, Marion n’était destinée qu’à être dans le premier film de la trilogie « Indiana Jones ». Ce n’est que dans « Kingdom of the Crystal Skull » que son personnage devait revenir.

« Mais j’ai été totalement surpris quand j’ai appris qu’il y aurait un quatrième film, et … je savais qu’il y aurait un cinquième », a déclaré Allen. « Quand nous avons fini de tourner le quatrième, on parlait déjà d’un cinquième et peut-être dernier épisode. Donc, oui, j’ai toujours imaginé que j’y serais – et je le suis – mais c’est juste d’une manière légèrement différente de celle que j’ai avait imaginé. »