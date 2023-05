Harrison Ford a eu du mal à retenir ses larmes au Festival de Cannes dans le sud de la France jeudi soir.

Ford a assisté au festival avec sa femme Calista Flockhart pour la première de « Indiana Jones et le cadran du destin ». Il s’agit du cinquième et dernier film de Ford dans la franchise.

Variety rapporte qu’une fois le film terminé, il y a eu une standing ovation qui a duré plus de cinq minutes au Palais des Festivals.

Jeudi, la star de « 1923 » a également reçu une Palme d’or surprise des mains du directeur du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Le prix a été fondé en 1955 et est le prix le plus élevé décerné au festival.

HARRISON FORD S’ÉTOUFFE EN PARLANT DE SON DERNIER FILM ‘INDIANA JONES’ À DISNEY D23 EXPO : ‘JE SUIS TRÈS FIER’

« Je suis très ému par cela », a déclaré Ford, selon Variety. « Ils disent que lorsque vous êtes sur le point de mourir, vous voyez votre vie défiler devant vos yeux, et je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Une grande partie de ma vie, mais pas toute ma vie. Ma vie a été activée par ma charmante épouse, qui a soutenu ma passion et mes rêves, et je lui en suis reconnaissant. »

L’acteur de « Star Wars » a ensuite présenté le film très attendu au public.

« Je t’aime aussi. Mais j’ai un film que tu devrais voir », a déclaré Ford. « C’est juste derrière moi. Alors laissez-moi m’écarter et merci encore pour ce grand honneur. »

Avant le festival, Ford a partagé que « Dial of Destiny » serait la dernière fois qu’il dépeindrait l’archéologue légendaire.

« C’est le dernier film de la série, et c’est la dernière fois que je jouerai le personnage », a déclaré Ford au magazine Total Film. « Je prévois que ce sera la dernière fois qu’il apparaîtra dans un film. »

Abordant la rumeur de l’adaptation de la série télévisée Disney + de « Indiana Jones », Ford a précisé qu’il ne ferait pas partie de cette production « si elle se concrétise ».

Dans une apparition sur « Good Morning America », Ford a révélé qu’il ne manquera « rien » quand il s’agira de jouer Indiana Jones.

« Nous l’avons fait », a déclaré Ford. « Je veux dire, je ne peux pas vous dire à quel point cela m’a procuré d’être Indiana Jones, et je l’ai fait cinq fois, et j’ai adoré à chaque fois … Même quand ce n’était pas autant admiré que ça l’était parfois.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Mais à chaque fois la passion des personnes impliquées a correspondu à ma passion car j’adore ce que ce genre de film apporte au public. L’alliance de l’aventure et de l’émotion est vraiment les éléments de sa réussite, et les acteurs que nous avons pu amener jouer les personnages de cette série ont une force extraordinaire. »

Ford a également parlé de James Mangold, le réalisateur « Indiana Jones », disant qu’il est « le réalisateur le plus travailleur du show business ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Le gars ne s’arrête jamais, et il dit qu’il est un match pour Indiana Jones. »

« Indiana Jones et le cadran du destin » fait ses débuts dans les salles le 30 juin.