Harrison Ford raccroche son chapeau emblématique « Indiana Jones », et il est très ému à ce sujet.

Alors que l’acteur de 80 ans se prépare à dire au revoir au rôle après le dernier film, « Indiana Jones et le cadran du destin », il a expliqué pourquoi son personnage, Indy, et la franchise sont adorés par les fans du monde entier.

« Je pense que ce que j’admire le plus chez eux, c’est la profondeur et la subtilité de l’émotion, et l’importance de l’émotion dans ces films », a déclaré Ford lors d’une interview à BBC Radio 1.

« Comme ce dernier concerne l’âge, la fragilité et la nature changeante de la vie, c’était particulièrement convaincant pour moi parce que j’ai cet âge et je voulais que cela se sente réel pour le public. Je voulais qu’ils voient la complexité de cette expérience avec quelqu’un ils ont passé 40 ans avec. »

Ford a dépeint Indiana Jones cinq fois dans la franchise populaire.

Au cours de l’interview émouvante, Ford a partagé sa gratitude envers ses fans alors que son chapitre avec « Indiana Jones » touche à sa fin.

« Et je dois vous dire merci sincèrement », a ajouté Ford en larmes. « Cela signifie le monde pour moi. »

Ford s’est également étouffé lors du Festival de Cannes 2023 le mois dernier.

Il a assisté à la première de « Indiana Jones et le cadran du destin » avec sa femme Calista Flockhart.

Variety rapporte qu’une fois le film terminé, il y a eu une standing ovation qui a duré plus de cinq minutes au Palais des Festivals.

La star de « 1923 » a également été récompensée par une Palme d’Or surprise des mains du directeur du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Le prix a été fondé en 1955 et est le prix le plus élevé décerné au festival.

« Je suis très ému par cela », a déclaré Ford, selon Variety. « Ils disent que lorsque vous êtes sur le point de mourir, vous voyez votre vie défiler devant vos yeux, et je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Une grande partie de ma vie, mais pas toute ma vie. Ma vie a été activée par ma charmante épouse, qui a soutenu ma passion et mes rêves, et je lui en suis reconnaissant. »

Ford, qui aura 81 ans le mois prochain, a montré peu de signes de ralentissement.

Il devrait rejoindre l’univers cinématographique Marvel et reprendra le rôle de Thaddeus « Thunderbolt » Ross dans « Captain America : New World Order ».

Ford joue également dans deux émissions à succès, « 1923 », – la préquelle de « Yellowstone » – avec sa co-vedette Helen Mirren et « Shrinking », avec Jason Segel. Les deux séries ont été renouvelées pour une deuxième saison.

« Indiana Jones et le cadran du destin » est en salles le 30 juin.