La star d’Indiana Jones, Harrison Ford, révèle à quel acteur s’est vu offrir le rôle principal

Harrison Ford est synonyme du rôle d’Indiana Jones, mais l’homme de 80 ans révèle qu’il n’était pas l’homme d’origine choisi pour revêtir le chapeau, la veste en cuir et le fouet emblématiques du personnage bien-aimé.

Tout en faisant la promotion du cinquième épisode de la franchise, « Indiana Jones et le cadran du destin », Ford a décrit comment il avait obtenu le rôle.

« Comment j’ai obtenu le poste ? Tom Selleck avait le poste, mais il avait aussi l’obligation de faire une série télévisée, et il n’a pas pu sortir de ce contrat », a-t-il expliqué à Deadline.

« Je suis devenu le deuxième choix et je suis très reconnaissant envers Tom », a-t-il déclaré. « Merci, Tom, mec. Si tu écoutes, merci encore. »

COMMENT LE NOUVEAU FILM « INDIANA JONES » PRÉSENTE UN SUPER JEUNE HARRISON FORD

Ford a déclaré que son collaborateur de « Star Wars », George Lucas, l’avait appelé, insistant pour que Ford lise un scénario qu’il envoyait chez lui. Lucas est responsable de la création des franchises « Star Wars » et « Indiana Jones ».

« » Je veux que vous le lisiez tout de suite « », se souvient Ford, se souvient Lucas, lui ayant dit au téléphone. « Je veux que vous le lisiez dans une heure. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je me suis assis, je l’ai lu en une heure, puis il a dit: » Je veux que tu ailles chez Steven Spielberg et que tu lui parles « », a expliqué l’acteur à propos de la demande de Lucas. « Je suis allé chez Steven Spielberg – je n’avais jamais rencontré Steven Spielberg auparavant – je suppose qu’environ une heure plus tard, j’avais le travail. »

Spielberg et Ford travailleraient ensemble sur les quatre premiers films de la franchise.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans une ancienne interview accordée au magazine Empire, Lucas avait précédemment partagé ses scrupules avec le casting de Ford.

« Je me méfiais d’Harrison et je devenais comme [Martin] Scorsese et [Robert] De Niro. J’ai pensé, ‘Créons une nouvelle icône.’ Nous avons trouvé Tom Selleck, mais dès que le réseau l’a entendu, son option sur « Magnum PI » a été retenue », a-t-il déclaré.

Un représentant de Selleck n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox New Digital.

L’acteur de 78 ans a joué Tom Magnum dans « Magnum PI » à partir de 1980.

« Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue », le premier film de la franchise, a été créé en 1981.