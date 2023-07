La star d’Indiana Jones, Harrison Ford, a repoussé le costume emblématique: « Qu’est-ce que je vais faire avec un putain de fouet? »

Harrison Ford a admis qu’il n’était pas initialement enthousiaste à l’idée de son costume emblématique d’Indiana Jones.

Ford, 80 ans, a déclaré que lorsque l’ensemble lui avait été présenté pour la première fois, il avait plusieurs questions avant de mettre le feutre et d’autres accessoires.

« Pourquoi est-ce que je porte un fouet ? Qu’est-ce que je vais faire avec un putain de fouet ? Allez-vous fouetter les gens ? » il se souvient avoir pensé lors d’une nouvelle interview avec GQ.

COMMENT LE NOUVEAU FILM « INDIANA JONES » PRÉSENTE UN SUPER JEUNE HARRISON FORD

« Pourquoi est-ce que je porte une veste en cuir dans la jungle ? Ne fait-il pas chaud ici ? »

Bien sûr, pour le célèbre fedora, Ford a noté qu’il s’agissait d’une « évocation du temps » et d’un « reflet des films passés ».

Dans une scène tirée de « The Making of Raiders of the Lost Ark » de 1981, on voit Ford agrafer son chapeau sur sa tête.

« Vous faites ce que vous devez faire », a ajouté Ford après avoir souligné les cicatrices qu’il a reçues de la scène.

Alors que les fans sont tombés amoureux du personnage populaire de Ford au cours des 40 dernières années, il a réfléchi à son héritage alors qu’il se préparait à raccrocher son chapeau emblématique et à dire au revoir au rôle après le dernier film, « Indiana Jones et le cadran du destin ». «

« Je voulais le voir après le passage des 15 années qui existent réellement entre le dernier film que nous avons fait et celui-ci », a poursuivi Ford.

« J’ai changé. Je ne suis plus le jeune homme que j’étais – je suis un homme plus âgé. J’aimerais que le public apprécie cela dans le contexte de sa vie et voit quel effet le temps a sur le personnage. »

Ford a continué à détailler les plus grands moments de l’héritage d’Indiana Jones, de sa collaboration avec Steven Spielberg au fil des ans aux lieux et s’il avait peur des serpents.

« En fait, je n’ai pas peur des serpents. C’est de la comédie », a avoué Ford.

Un clip d’interview de Spielberg pendant « The Making of the Temple of Doom » a révélé que Ford s’était blessé au dos lors d’une cascade.

« INDIANA JONES » STAR HARRISON FORD « TRÈS ÉMUSÉ » PAR LE PRIX DE CANNES, A VU LA VIE ÉCLAIRER DEVANT SES YEUX

« C’est un environnement de travail dangereux », a réagi Ford.

L’acteur de 80 ans a incarné cinq fois Indiana Jones dans la populaire franchise.

Pendant ce temps, lors d’une interview émouvante le mois dernier, Ford a partagé sa gratitude pour ses fans alors que son chapitre avec « Indiana Jones » touche à sa fin.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je pense que ce que j’admire le plus chez eux, c’est la profondeur et la subtilité de l’émotion, et l’importance de l’émotion dans ces films », a déclaré Ford lors d’une interview à BBC Radio 1.

« Comme ce dernier concerne l’âge, la fragilité et la nature changeante de la vie, c’était particulièrement convaincant pour moi parce que j’ai cet âge et je voulais que cela se sente réel pour le public. Je voulais qu’ils voient la complexité de cette expérience avec quelqu’un ils ont passé 40 ans avec. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Et je dois vous dire merci sincèrement », a ajouté Ford en larmes. « Cela signifie le monde pour moi.