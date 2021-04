James Buckley – Jay Cartwright bouche bée

Après son énorme succès dans The Inbetweeners en tant que fantasme hilarant, qui a laissé les téléspectateurs au visage rouge alarmant, James Buckley est devenu un vlogger Youtube familial à succès sur sa chaîne At Home With The Buckleys.

Depuis la fin de l’émission en 2010, et les films en 2011 et 2014, il a fait beaucoup de travail de voix off et a également joué dans la série 2017 White Gold aux côtés de sa co-star Joe Thomas.

Simon Bird – Will McKenzie, amoureux de la mallette super geek

Après avoir assumé le rôle principal de Will dans l’émission, qui se concentre sur sa participation à un programme complet d’État après avoir quitté son école privée, Simon a continué à connaître le succès avec Adam Goodman dans la comédie Channel 4 Friday Night Dinner ainsi que dans la comédie d’époque Chickens with Joe Thomas.

Blake Harrison – Adorable crétin Neil Sutherland

Lothario Neil, stupide mais improbable, était l’un des personnages les plus aimés de la série. Depuis qu’il a quitté les airs, Blake Harrison a exprimé Scoop lors du redémarrage de Bob the Builder en 2015 et a également décroché des rôles dans le remake de 2016 de Dad’s Army et dans A Very English Scandal en 2018.

Joe Thomas – idiot sourd Simon Cooper

Joe Thomas a sans doute connu le plus de succès depuis son départ du programme alors qu’il jouait dans Channel 4 hit Fresh Meat aux côtés de Jack Whitehall avant de rejoindre ses co-stars à la fois dans White Gold et Chickens.