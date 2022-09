La star d’Imlie, Sumbul Touqeer, parle de sa première rencontre avec Anupamaa alias Rupali Ganguly [Watch Video]

Sumbul Touquer et Fahman Khan ont été le visage derrière l’une des émissions les mieux notées Imlie. Ils ne font désormais plus partie du spectacle. Les deux stars ont d’énormes suivis sur les réseaux sociaux. Les fans du duo étaient tristes lorsqu’ils ont quitté la série. En plus de leur chimie géniale, ils sont aussi de très bons amis dans la vraie vie.

En parlant de Sumbul, elle est un nom très populaire dans l’industrie de la télévision, tout comme l’actrice célèbre d’Anupamaa, Rupali Ganguly. Tous les deux ont fait de bons feuilletons dans l’industrie de la télé. Dernièrement, Sumbul a été vu boucler le tournage de la saison 1 d’Imlie. Elle a dit au revoir au spectacle alors que Rupali est toujours en train de basculer avec Anupamaa. Le duo s’est bien lié sur Ravivaar avec les ensembles Star Parivaar où toutes les stars de Star Plus se sont réunies pour s’amuser beaucoup. Dernièrement, nous sommes tombés sur un clip de retour où l’on peut voir comment le doux geste de Sumbul pour Anupamaa a touché son âme.

Regardez Sumbul Touqueer rencontrer Rupali Ganguly pour la première fois :

Dans le clip, nous pouvons voir que lorsque Sumbul a vu Rupali pour la première fois, la première chose qui lui est venue à l’esprit était la taille d’une star Rupali. Sumbul a également été vue en train de toucher les pieds de Rupali et ce geste lui a fait monter les larmes aux yeux. On voit Rupali dire dans le clip que Sumbul est une fille très douce et aimante et qu’elle lui manque.

Jetez un œil au dernier clip de Sumbul Touqueer- Fahman Khan :

Sur le plan professionnel, le dernier projet de Sumbul est un clip vidéo intitulé Ishq Ho Gaya avec Fahman. Le teaser de la chanson est sorti et est un numéro romantique avec une touche festive. La chanson égayera votre festival Navratri. La chimie du duo à l’écran semble magique. Les téléspectateurs seraient accrochés à l’écran avec leur histoire d’amour innocente.