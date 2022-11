La star d’Imlie, Fahmaan Khan, salue le réalisateur alors qu’Aryan Singh Rathore termine une année; dit, ‘Vous avez créé la magie’ [Watch]

Imlie a été l’une des émissions de télévision les plus populaires et les plus appréciées du pays. Actuellement, Imlie joue Megha Chakraborty, Karan Vohra et Seerat Kapoor en tête comme Imlie, Atharva et Cheeni. Auparavant, Imlie a joué Fahman Khan et Sumbul Toukir Khan en tête. La chimie de Fahmaan et Sumbul a été un énorme succès et a apporté un succès gigantesque à la série. Cependant, il y a quelques semaines, Fahmaan et Sumbul ont quitté Imlie. Et maintenant, Fahmaan Khan a rendu hommage au réalisateur pour avoir rendu Aryan Singh Rathore si mémorable pour les téléspectateurs.

Fahmaan Khan célèbre un an d’Aryan Singh Rathore

Fahmaan Khan a joué le rôle d’Aryan Singh Rathore dans Imlie. Il n’était pas le rôle principal. Fahmaan était censé faire une apparition selon les rapports. Cependant, les fans l’aimaient tellement que les créateurs en ont fait le chef de file. La chimie de Fahmaan et Sumbul Touqeer Khan, alias Imlie, était super chaude à gérer pour les fans. Ils mettaient le feu aux écrans tout le temps. Les côtelettes d’acteur de Fahmaan et Sumbul seraient toujours le sujet de conversation de la ville.

Revenant à Aryan Singh Rathore, Fahmaan a partagé un bref aperçu que le réalisateur d’Imlie, Atif Cam avait partagé sur son gramme il y a un an et l’a remercié d’avoir créé de la magie. Fahmaan a remercié le réalisateur de lui avoir fait confiance pour incarner la magie d’Aryan Khan. Il a également remercié Rahul, l’appelant leur bébé.

A lire aussi : Bigg Boss 16: la star d’Imlie, Fahmaan Khan, a CETTE réaction sur l’amitié de Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot qui va kaput

Fahmaan Khan salue les réalisateurs d’Imlie sur Instagram :

A lire aussi : Première promo de Dharam Patnii : Fahmaan Khan incarne Ravi Randhawa dans cette histoire d’amour et de mariage [Watch Video]

Fahmaan Khan sera vu à Dharam Patnii ensuite

Fahmaan Khan se prépare pour sa nouvelle émission télévisée intitulée Dharam Patnii. Il sera vu partager l’espace d’écran avec Kritika Singh Yadav. Fahmaan a exprimé son enthousiasme en disant que pour un acteur, rien ne vaut l’excitation de jouer un nouveau personnage. “Je suis ravi d’essayer le rôle de Ravi Randhawa dans ‘Pyar Ke Saat Vachan Dharam Patni'”, a-t-il déclaré. Fahmaan dit que l’émission montrera à quel point le destin peut être brutal.