La star d’Imlie, Fahmaan Khan, amoureuse du charisme de Sidharth Shukla, aime les talents d’acteur de Gashmeer Mahajani [Exclusive]

Fahmaan Khan est au sommet de sa carrière après Imlie. Tout le monde est devenu gaga de sa formidable performance en tant qu’Aryan Singh Rathore. En fait, il est salué comme l’un des meilleurs talents du moment. La popularité de l’émission lui a également ouvert de nouvelles voies. Lors d’une conversation avec BollywoodLife, Fahmaan Khan a déclaré : “Je sens que les fans ont aimé le fait qu’il soit féministe. Aussi, comment il a défendu son propre peuple. Il a peut-être eu des problèmes avec eux en privé, mais il ne les a jamais laissés tomber. devant les autres. Je pense que c’est ce qui a permis à tant de gens de se connecter à Aryan Singh Rathore.

Il a aussi parlé de ses contemporains qu’il affectionne. Fahmaan Khan nous a dit : “Je sentais que Sidharth Shukla avait une personnalité formidable. Il était chargé d’aura et de charisme. C’est triste qu’il nous ait quittés si tôt.” Parlant de ses collègues, il a déclaré : “Je pense que Gashmeer Mahajani est un grand interprète. C’était un régal de faire des scènes avec lui à Imlie. Dans mon émission précédente, j’ai travaillé avec Megha Ray. Elle est également très bonne. Nous avons réussi à créer une bonne alchimie en peu de temps.”

Il a dit qu’il étudiait certains projets, et on peut espérer une annonce bientôt. Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer ont gagné l’amour de millions de personnes. Maintenant, Imlie a fait un saut. C’est maintenant l’histoire d’Atharva et Cheeni. Le nouveau casting vedette n’a pas encore construit sa base de fans. Fahmaan Khan a déclaré qu’il regardait Bigg Boss pour son BFF Sumbul Touqeer Khan.