La star d’iCarly, Jennette McCurdy, est “courageuse” d’avoir révélé son traumatisme d’enfance dans ses mémoires, déclare Kel Mitchell

Kel Mitchell félicite Jennette McCurdy, compatriote de Nickelodeon, pour avoir publié son choquant révélateur, “Je suis content que ma mère soit morte”.

“Chacun a une histoire différente et la façon dont ils veulent raconter leur histoire et s’exprimer – et la faire connaître – c’est vraiment important”, a déclaré mardi l’homme de 43 ans à Page Six.

“Je me souviens de ce qu’elle a traversé lorsque sa mère est décédée à cette époque”, se souvient l’humoriste. “Alors [I love] l’entendre raconter son histoire et être courageux avec ça.”

Selon le livre de McCurdy, elle a été “exploitée” en tant qu’enfant actrice dans “iCarly” et “Sam & Cat” de Nickelodeon, mettant en vedette Mitchell. La femme de 30 ans a déclaré que sa mère autoritaire et l’industrie de la télévision “n’avaient pas réussi à la protéger”, selon le New York Times.

“Toute mon enfance et mon adolescence ont été très exploitées”, a déclaré McCurdy. “… Il y avait des cas où les gens avaient les meilleures intentions et ne savaient peut-être pas ce qu’ils faisaient. Et aussi des cas où ils le savaient – ils savaient exactement ce qu’ils faisaient.”

À l’âge de 16 ans, McCurdy entamait sa troisième année dans la sitcom à succès “iCarly”, où elle faisait rire des millions de jeunes téléspectateurs en jouant le personnage comique, Sam Puckett.

Dans son livre, qui a été publié le 9 août, McCurdy a raconté des moments embarrassants sur le réseau de télévision pour enfants lorsqu’on lui a demandé d’être “photographiée en bikini lors d’un essayage de garde-robe et d’être encouragée à boire de l’alcool par un personnage intimidant qu’elle appelle simplement le créateur.”

McCurdy a souligné que lorsque sa mère était présente, elle n’est jamais intervenue ni n’a dit à sa fille que c’était “le prix du succès du showbiz”.

“Tout le monde veut ce que vous avez”, aurait-elle dit à sa fille.

McCurdy a également raconté avoir auditionné pour des rôles d’actrice à l’âge de six ans et avoir été “accompagnée” dans le travail par sa mère contrôlante. Elle a également noté qu’elle souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, de troubles alimentaires et d’anxiété. McCurdy croyait qu’elle devait sa loyauté à sa mère, qui contrôlait tous les aspects de sa vie.

Après que McCurdy ait joué dans “iCarly”, Nickelodeon lui a promis une série dérivée, mais est revenu sur leur offre et a fait d’Ariana Grande une co-leader de “Sam & Cat”.

McCurdy dit qu’elle s’est sentie minée par le réseau car ils l’ont découragée d’explorer d’autres opportunités de carrière en dehors de l’émission. Cependant, ces règles ne semblaient pas s’appliquer à Grande.

“Ce qui m’a finalement défait, c’est quand Ariana est arrivée en sifflant avec enthousiasme parce qu’elle avait passé la soirée précédente à jouer aux charades chez Tom Hanks. C’est à ce moment-là que j’ai craqué”, a écrit McCurdy.

“Sam & Cat” a été diffusé pendant une seule saison en 2013-2014, et après l’annulation de l’émission, Nickelodeon a offert à l’ancienne actrice 300 000 $ pour garder ses expériences sur le réseau privées, a déclaré McCurdy. Elle a refusé l’offre.

Bien que la star de “iCarly” Miranda Cosgrove ait déclaré qu’elle et McCurdy étaient rapidement devenus amis dans la série, elle n’était pas complètement consciente des défis auxquels son amie était confrontée dans sa vie.

“Quand vous êtes jeune, vous êtes tellement dans votre propre tête”, a déclaré Cosgrove au New York Times. “Vous ne pouvez pas imaginer que les gens autour de vous aient des luttes beaucoup plus difficiles.”

Cosgrove a noté: “Vous ne vous attendez pas à des choses comme ça de la part de la personne dans la pièce qui fait rire tout le monde.”

Nickelodeon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

