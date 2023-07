La star d’Ibiza Weekender semble méconnaissable après avoir quitté la célébrité pour vivre dans une camionnette

Les fans d’IBIZA Weekender se souviendront d’Imogen Townley pour ses manières de faire la fête et sa romance intermittente avec la co-star Jordan Davies dans l’émission à succès ITV2.

Imogen, 32 ans, a joué dans Ibiza Weekender pendant six saisons, de 2013 à 2017, avant de tourner le dos à sa carrière télévisuelle.

L’ancienne star de télé-réalité a posé avec son adorable chien d’une caravane qu’elle appelle « chez elle ».

Vêtue d’un bandana, d’un pull rose pâle et d’un pantalon marron ample, Imogen rayonnait en câlinant son toutou Bruno.

Elle a écrit: «Ce petit a eu 6 ans ce mois-ci. Wow quel voyage ça a été petit homme !

Depuis le moment où nous nous sommes retrouvés en Thaïlande jusqu’aux mois de travail acharné pour vous ramener chez vous au Royaume-Uni.

«Ensuite, prendre la route en vivant nomade dans une camionnette, en se connectant avec des communautés conscientes et en vivant sur la terre et en voyageant maintenant à travers le Royaume-Uni en organisant des retraites de guérison, puis en rentrant à la maison pour se nicher dans notre petite caravane confortable à Liverpool.

« Chaque jour, je me réveille et je me sens si incroyablement béni de pouvoir vivre ce voyage et cette vie avec vous. »

Elle a ajouté: « Vous êtes une âme vraiment spéciale avec la nature la plus douce et la plus aimante. Vous êtes un tel cadeau pour ce monde, apportant tant d’amour et de joie à chaque personne que vous rencontrez.

« Merci de m’avoir accompagné dans cette folle chevauchée ! Pour avoir pris chaque instant et chaque expérience à votre rythme, pour m’avoir fait confiance et m’avoir appris ce qu’est le véritable amour.

« Tu es mon meilleur ami, mon coup de pied latéral, mon âme sœur. »

Elle vit maintenant une vie beaucoup plus tranquille après s’être tournée vers la spiritualité et la guérison.

À peine six ans après avoir quitté la téléréalité, Imogen a l’air très différente après avoir abandonné ses longues tresses au profit d’une coiffure beaucoup plus courte.

L’époque de ses mèches blondes brillantes est révolue, car Imogen arbore désormais une tête rasée, un contraste complet avec ses jours sur le programme populaire ITV2.

Imogen a également un bras fortement tatoué et porte régulièrement des colliers de perles et des bijoux lourds.

Ce n’est pas seulement son apparence qui a changé, ses activités quotidiennes ont également été repensées.

Plutôt que la musique de danse bruyante des clubs A-list d’Ibiza, Imogen choisit maintenant de créer sa propre musique acoustique dans le cadre de sa mission d’enseigner la guérison et une meilleure pleine conscience et bien-être.

La star de la télévision poursuit son voyage spirituel depuis qu’elle a fait ses adieux à l’émission qui l’a amenée à la célébrité en 2018.

Elle a ouvert sa nouvelle vie lors d’une récente publication sur Instagram, où elle a confirmé qu’elle faisait du financement participatif dans l’espoir de sortir son tout premier album afin de diffuser le message derrière ses chansons « de loin ».

Imogen a écrit : « S’asseoir et réfléchir à l’âge de 32 ans et à quel point ma vie a radicalement changé au cours des dernières années.

« Se sentir tellement à l’aise dans mon propre corps et trouver une telle paix dans les profondeurs que j’ai parcourues pour arriver ici. »

Elle a poursuivi: « Je détiens une profonde gratitude dans mon cœur pour chaque partie de ma vie et comment tout cela a intrinsèquement conduit à ce moment précis. »

Imogen propose actuellement une série de retraites de santé et de bien-être dans le but d’autonomiser les femmes et de les encourager à suivre son mode de vie.

Elle se concentre sur une série de thèmes différents liés à «la paix et l’harmonie» et a animé des sessions «Terre» et «eau» ces derniers temps.

