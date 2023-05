La star d’Ibiza Weekender, Imogen Townley, semble méconnaissable alors qu’elle abandonne ses jours de fête

IBIZA Weekender party girl Imogen Townley était célèbre pour avoir organisé de nombreuses soirées avec des habitants britanniques tous à la recherche d’un peu de plaisir au soleil, mais ces jours-ci, la star de télé-réalité regarde des mondes loin de sa vie sur l’île blanche.

Imogen, 32 ans, a tourné le dos à sa carrière télévisuelle et vit maintenant une vie beaucoup plus tranquille après s’être tournée vers la spiritualité et la guérison.

La star d'Ibiza Weekender, Imogen Townley, semble méconnaissable ces jours-ci

Elle a changé son style de vie clubbing pour une approche plus holistique de la vie

Imogen est devenu célèbre sur Ibiza Weekender

Plutôt que la musique de danse bruyante des clubs A-list d’Ibiza, Imogen choisit maintenant de créer sa propre musique acoustique dans le cadre de sa mission d’enseigner la guérison et une meilleure pleine conscience et bien-être.

Ce ne sont pas seulement ses activités quotidiennes qui ont également changé.

L’époque de ses mèches blondes brillantes est révolue, car Imogen arbore désormais une tête rasée, un contraste complet avec ses jours sur le programme populaire ITV2.

Imogen a également un bras fortement tatoué et porte régulièrement des colliers de perles et des bijoux lourds.

La star de la télévision poursuit son voyage spirituel depuis qu’elle a fait ses adieux à l’émission qui l’a amenée à la célébrité en 2018.

Elle a ouvert sa nouvelle vie lors d’une récente publication sur Instagram, où elle a confirmé qu’elle faisait du financement participatif dans l’espoir de sortir son tout premier album afin de diffuser le message derrière ses chansons « de loin ».

Imogen a écrit : « S’asseoir et réfléchir à l’âge de 32 ans et à quel point ma vie a radicalement changé au cours des dernières années.

« Se sentir tellement à l’aise dans mon propre corps et trouver une telle paix dans les profondeurs que j’ai parcourues pour arriver ici. »

Elle a poursuivi: « Je détiens une profonde gratitude dans mon cœur pour chaque partie de ma vie et comment tout cela a intrinsèquement conduit à ce moment précis. »

Imogen propose actuellement une série de retraites de santé et de bien-être dans le but d’autonomiser les femmes et de les encourager à suivre son mode de vie.

Elle se concentre sur une série de thèmes différents liés à «la paix et l’harmonie» et a animé des sessions «Terre» et «eau» ces derniers temps.

Elle espère sortir un album bientôt

Elle a abandonné ses jours de fête au soleil