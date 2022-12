La star d’Ibiza Weekender, Callum Izzard, révèle la raison “embarrassante” derrière le choc de la séparation d’Ella Rae Wise

La star d’IBIZA Weekender, Callum Izzard, a révélé la raison “embarrassante” de sa rupture avec Ella Rae Wise de Towie.

La star de télé-réalité de 27 ans et Ella, 22 ans, se sont séparés début novembre après s’être rapprochés en l’espace de quelques mois.

Éclaboussure

Callum Izzard a révélé la raison de sa séparation d’Ella Rae Wise[/caption]

Instagram

La beauté blonde sortait avec Callum depuis environ quatre mois[/caption]

Alors qu’à l’époque, un initié avait déclaré que les “lignes constantes” étaient la raison de leur séparation, Callum a maintenant expliqué au Sun la véritable raison de leur rupture.

Dans une conversation exclusive, il a révélé : “C’est un peu gênant pour moi d’être honnête.

« En d’autres termes, j’ai 27 ans et je n’ai jamais été piqué par une fille. J’ai toujours mis fin à chaque relation et c’était la première fois… eh bien, je l’ai mis fin mais j’étais plus secoué par la façon dont ça s’est passé pour être honnête.

Ella avait été inscrite pour trouver l’amour dans l’émission de rencontres culinaires Celebrity Dinner Date, mais elle a été licenciée après que les patrons aient découvert qu’elle n’était plus célibataire.

Expliquant ce qui s’est passé, Callum a déclaré: “J’ai fait une interview et j’étais vraiment content de la façon dont les choses se passaient entre nous et j’ai donc pensé que je nous rendais service.

“J’ai 27 ans et tout le monde me connaît en tant que joueur, donc je pensais que je faisais une très bonne chose parce que je pensais qu’elle serait heureuse du fait que je suis enfin pour une fois non seulement avoir un lien sournois, je’ Je suis prêt à le publier et à déclarer que je suis avec quelqu’un et hors du marché.

“Je pensais qu’elle serait vraiment heureuse, mais en fait, elle a dit ‘pourquoi as-tu fait ça.’ Elle m’a dit qu’elle avait beaucoup de trucs télévisés à faire et alors on s’est disputés et j’ai pensé que je suis idiot, on sortait ensemble depuis quatre mois et si elle voulait encore faire des trucs télévisés, alors elle pourrait ‘ Je me l’ai dit il y a quatre mois.

Callum a expliqué que les choses avaient alors mal tourné entre eux et qu’ils avaient décidé de se séparer.

La star a poursuivi: “Je connais ma valeur. Pour moi, une fois que c’est fait, c’est fait. Je lui ai dit que je respectais ce qu’elle faisait et que j’allais sécuriser sa banque mais ne m’impliquait pas là-dedans.

Après que Callum ait qualifié Ella de “chasse à l’influence”, ils ne se sont pas terminés dans les meilleurs termes, mais il a dit qu’ils avaient maintenant arrêté la journée à l’amiable.

En ce qui concerne la vie amoureuse de Callum maintenant, la star de télé-réalité, qui était auparavant fiancée à Georgia Steel de Love Island, dit qu’il était prêt à s’installer, mais maintenant il est de retour “en tant que joueur”.

Il a déclaré de manière ludique: “Des liens sournois uniquement, pour la première fois après la Géorgie, j’ai pensé que j’étais enfin prêt pour une relation, j’ai essayé et c’est ce qui s’est passé alors je redeviens joueur.”





Callum a toujours admis aimer le style de vie festif, c’est pourquoi il a voulu lancer une marque qui s’y intègre parfaitement.

Et c’est ainsi que le beau gosse de 27 ans a lancé Amare Vodka, qui a connu un succès fulgurant.

Discutant de sa croissance et à quel point il est fier de sa marque de boissons, l’entrepreneur a déclaré: «Je suis un fêtard et j’aime organiser des événements et des fêtes et je voulais créer quelque chose qui était déjà impliqué dans mon style de vie, donc ça ne me semblait pas comme si nous travaillions.

«Après un an et demi après avoir vraiment mis le pied à l’étrier, nous avons commencé à vraiment faire des vagues avec.

« Nous sommes désormais une multinationale et nous venons de recevoir un investissement de 1,5 million de livres sterling. Nous sommes à Dubaï et à d’autres endroits aussi, ça se passe très bien et je suis tellement fier.

TVI

Ella a dit à Callum qu’elle avait encore du travail à faire à la télévision[/caption]

Getty

La star d’Ibiza Weekender, Callum, dit qu’il sera à nouveau un “joueur” maintenant qu’il est célibataire[/caption]