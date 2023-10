La star d’Harry Potter est méconnaissable alors qu’il se transforme en légende hollywoodienne pour une nouvelle série télévisée

Une star de HARRY Potter semble méconnaissable après s’être transformée en légende hollywoodienne pour une nouvelle série ITV.

Jason Isaacs regarde des mondes bien loin de Poudlard alors qu’il lance un nouveau look pour une nouvelle série télévisée intitulée Archie, sur la vie de l’icône hollywoodienne d’origine britannique Cary Grant.

ITVX a publié les premières photos de Jason Isaacs dans le rôle de Cary Grant dans la nouvelle série Archie[/caption]

ITV a publié les premières photos du nouveau drame d’époque, qui sera diffusé en novembre.

Dans les franchises Harry Potter, Lucius Malfoy, joué par Jason Isaacs, a semé la peur dans le cœur des enfants du monde entier avec son ricanement et son attitude vicieuse.

Jason, 60 ans, a joué plusieurs rôles brillants tout au long de sa carrière d’acteur, du capitaine Hook dans Peter Pan à Black Hawk Down, La Mort de Staline, Nine Lives et Star Trek: Discovery.

Les épisodes en quatre parties de 60 minutes suivront la vie d’un jeune Archibald Alexander Leach alors qu’il grandit dans une extrême pauvreté à Bristol au début des années 1900 et fait face à la perte de son frère aîné avant de devenir l’un des hommes les plus connus de Tinseltown.

Archibald, qui a ensuite été rebaptisé Cary Grant, a joué dans des films dont An Affair To Remember, To Catch a Thief et Bringing Up Baby.

L’acteur superstar, décédé en 1986, à l’âge de 82 ans, possédait un style élégant ainsi que de brillantes compétences comiques qui le distinguaient en tant qu’interprète.

La série a été approuvée et réalisée avec la bénédiction de la fille de Grant, Jennifer Grant, et de son ex-femme, Dyan Cannon, qui en sont les producteurs exécutifs.

Paul Andrew Williams, lauréat des BAFTA, dirige cette série et est également producteur exécutif, avec Rebecca Hodgson, lauréate des BAFTA, en tant que productrice.

L’écrivain primé Jeff Pope a écrit la série et Etta Pictures l’a produite.

Le label ITV Studios de Jeff, BritBox International, est le partenaire de coproduction.

Le casting notable qui jouera dans Archie comprend Laura Aikman, connue pour Not Going Out et Gavin et Stacey joueront la formidable ex-femme, actrice et cinéaste de Cary, Dyan Cannon.

Harriet Walter de Succession, Ted Lasso et Killing Eve jouera le rôle d’Elsie Leach, la mère de Cary.

Dainton Anderson, Calam Lynch et Oaklee Pendergast joueront des versions plus jeunes de l’acteur de Bringing Up Baby.

Archie sera diffusé sur ITV en novembre.

La star regarde bien loin de son personnage d’Harry Potter[/caption]