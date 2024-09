La star d’Harry Potter décède à l’âge de 89 ans alors que les hommages affluent pour l’actrice emblématique

Dame Maggie Smith est décédée à l’âge de 89 ans, a confirmé sa famille.

L’actrice était surtout connue pour ses rôles dans la franchise cinématographique Harry Potter, Downton Abbey et dans un large éventail d’autres projets à l’écran.

« Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants bien-aimés qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère.

Gyles Brandreth était l’un des visages célèbres à rendre hommage en écrivant sur X : « La plus triste nouvelle : la mort de Dame Maggie Smith marque la fin d’un âge d’or et d’une vie tout à fait extraordinaire.

« Nous vous remercions pour tous vos aimables messages et votre soutien et vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment. »

« Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le merveilleux personnel de l’hôpital de Chelsea et Westminster pour ses soins et sa gentillesse sans faille au cours de ses derniers jours.

Et un deuxième fan a également donné son avis : « Maggie Smith, 89 ans, ne sera jamais oubliée ; véritablement l’une des femmes que j’aspirais à être quand j’étais petite et elle l’est toujours – le cœur brisé par sa perte dans ce monde. » (sic)

Les fans ont emboîté le pas, l’un d’eux écrivant sur le site de médias sociaux : « Triste de voir la véritable méga star emblématique Dame Maggie Smith est décédée. Si vous n’avez jamais regardé Lady In The Van, allez regarder et préparez-vous aux rires et aux larmes. RIP vous, dame talentueuse.

« C’était une très grande actrice, ‘l’une des plus grandes’ et tout simplement la meilleure compagnie : sage, pleine d’esprit, guêpe, merveilleuse. Unique en son genre à tous égards et par conséquent irremplaçable. »

Dame Maggie Smith (à gauche) dans Harry Potter et la pierre philosophale

Pennsylvanie

La carrière de Smith s’est étendue sur sept décennies et lui a permis de remporter un large éventail de récompenses convoitées.

L’actrice a remporté deux Oscars pour ses rôles dans California Suite et The Prime of Miss Jean Brodie en 1979 et 1970, respectivement.

Elle a également été nominée aux Oscars pour ses rôles dans Travels with My Aunt en 1973, A Room with a View en 1987 et Gosford Park en 2002.

Ces dernières années, Smith est apparue dans The Miracle Club en 2023 aux côtés de Laura Linney et Kathy Bates, tout en reprenant également son rôle de Violet Grantham dans les films de Downton Abbey.

D’autres rôles notables incluent The Best Exotic Marigold Hotel, Keeping Mum, Sister Act, Hook, Death on the Nile et de nombreux autres projets sur grand écran.