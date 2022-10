La star d’Evelyn de Coronation Street rompt le silence sur le moment où elle reviendra au feuilleton ITV

EVELYN Plummer n’a pas été vue dans les pavés depuis moins d’un mois après avoir traversé une dure journée de travail.

Lors d’une conversation avec The Sun, l’actrice de Coronation Street, Maureen Lipman, a parlé du moment où elle pourrait être attendue sur les écrans.

TVI

Evelyn Plummer a pris une pause des pavés[/caption]

TVI

Mais les fans se demandent quand le personnage sensé sera de retour ?[/caption]

TVI

Dame Maureen Lipman a essayé de leur donner une réponse[/caption]

La résidente franche de Weatherfield s’est fait prendre à son propre jeu lorsqu’elle a accusé à tort le gérant d’un magasin de charité local de vol.

Evelyn et Roy Cropper s’étaient lancés dans une quête pour retrouver le célèbre anorak rouge de feu Hayley Cropper, qui avait été emballé et renvoyé par erreur par Nina Lucas et Bernie Winter.

Une fois au magasin, Evelyn s’est fait un ennemi du gérant, Joy.

En conséquence, Evelyn a été forcée de modifier son comportement en travaillant dans la boutique avec Joy en tant que nouvelle bénévole.

Plus d’histoires de Corrie KEN CORRIES SUR Ken Barlow, 82 ans, de Corrie, prêt pour un triangle amoureux explosif alors que sa maîtresse revient PERSONNE N’EST ÉPARGNÉ Qui est sur la liste noire du tueur de Coronation Street, Stephen ?

Elle a ensuite assisté à son premier quart de travail, mais la pression est devenue trop écrasante pour elle.

Evelyn a spontanément fait un sac et est partie avec son chien Cerberus, bousculant Asha Alahan alors qu’elle se rendait à la station de tramway.

C’est alors qu’elle a annoncé qu’elle logerait chez une amie, “l’amie qui habite le plus loin”.

Les téléspectateurs doivent-ils s’attendre à entendre à nouveau Evelyn ?





Le lundi 17 octobre 2022, alors qu’elle assistait aux Inside Soap Awards, Dame Maureen Lipman a laissé entendre qu’elle reviendrait sur les pavés.

Cela ne peut être confirmé que par le récent renouvellement du contrat de Corrie, âgé de 76 ans.

Cependant, elle a également admis qu’elle ne pouvait pas donner de date précise pour son retour.

“Je viens à peine de terminer mon one woman show”, a-t-elle déclaré au Sun.

“Je ne sais pas quand je serai de retour à l’écran, je recule progressivement.”

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

Alors qu’Evelyn prenait une pause bien méritée dans la vie à Weatherfield, Maureen a annoncé qu’elle jouerait dans une pièce de théâtre solo intitulée Rose.

On s’attendait à ce qu’elle soit éloignée des écrans pendant quelques mois.

Mais quel genre de méfaits son alter ego fera-t-il une fois qu’elle aura enfin mis fin à sa pause ?

La grand-mère de Tyrone Dobbs est devenue une favorite des fans depuis sa première apparition dans le programme basé à Manchester en 2018.

Cela est principalement dû à son attitude pragmatique, qui est même saluée par l’actrice qui la représente.

“Le truc avec Evelyn, c’est qu’elle parle, la plupart des gens passent toute leur vie à ne pas parler”, a ajouté Maureen lors des Inside Soap Awards.

En savoir plus sur le soleil FRITURE J’ai préparé un dîner rôti dans une friteuse à air – et j’ai été surpris par son goût PRIMANIE J’adore Primark et mon achat à 1,50 £ m’aidera à économiser sur les factures d’énergie

“Certaines personnes n’ont pas d’espace entre leur cerveau et leur bouche et c’est une bonne chose.”

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.

TVI

L’actrice s’est concentrée sur sa pièce de théâtre solo[/caption]

Getty

Elle aurait repris son rôle[/caption]