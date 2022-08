La star d’Euphoria, Barbie Ferreira, dit “au revoir les larmes aux yeux” pour montrer

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Barbie Ferreira, l’une des principales stars de “Euphoria” de HBO Max, a fait l’annonce choquante qu’elle en avait fini avec son rôle de Kat Hernandez.

Dans ce qu’elle a appelé “un au revoir très larmoyant”, Ferreira a annoncé via son histoire Instagram qu'”après quatre ans à incarner le personnage le plus spécial et le plus énigmatique”, elle ne le ferait plus.

“J’ai mis tout mon soin et mon amour en elle et j’espère que vous pourrez le ressentir”, a-t-elle écrit dans ses adieux sur Instagram.

“Euphoria” a connu deux saisons sur HBO Max, la production étant retardée en raison de la pandémie de COVID. L’émission, qui met en vedette Zendaya et Sydney Sweeney et est produite par Drake, a été accueillie avec beaucoup de soutien et a attiré un public culte.

Ferreira a été crédité dans les seize épisodes réguliers de la série. Elle n’est pas apparue dans les deux épisodes spéciaux principalement sur les personnages de Zendaya et Hunter Schafer.

“EUPHORIA” DE HBO MAX RENOUVELÉE POUR LA SAISON 3

Schafer, qui a dessiné l’image que Ferreira a publiée sur son histoire Instagram, a republié l’image, partageant sa consternation que sa co-star quitte la série avec un cœur rose et un emoji aux yeux tristes.

“J’espère que beaucoup d’entre vous pourront se voir en elle comme moi et qu’elle vous apportera de la joie de voir son cheminement vers le personnage qu’elle est aujourd’hui”, a ajouté Ferreira, faisant référence à son personnage.

Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Ferreira contestait la façon dont le créateur et réalisateur Sam Levinson décrivait son personnage. Selon un rapport, ces rumeurs ont été alimentées par l’absence de Ferreira lors de la première de la saison 2.

Ferreira, 25 ans, a abordé les rumeurs dans une interview avec Insider.

“J’ai vu tellement de choses différentes, et beaucoup d’entre elles sont fausses et certaines ressemblent à de petites choses banales”, a-t-elle déclaré.

“Parfois, les choses prennent leur propre vie, et elles ne sont pas enracinées dans la vérité, mais ça va parce que je sais que c’est juste par passion et par curiosité et toutes ces bonnes choses. Et je me suis inscrit pour ça. Alors, je vais le prendre. Je vais prendre le bon et le mauvais.

Les représentants de HBO et de Ferrerira n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.