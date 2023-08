La star d’Euphoria Angus Cloud est décédée à 25 ans : « Un humain incroyable »

L’acteur d' »Euphoria » Angus Cloud est décédé, a annoncé sa famille. Il avait 25 ans.

« C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd’hui », a déclaré la famille de l’acteur à Fox News Digital dans un communiqué. « En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. »

« La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte », poursuit le communiqué. « Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami. Angus était ouvert sur sa bataille contre la santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils devraient ne combattent pas cela seuls en silence. »

