La star d’Euphoria Angus Cloud, 25 ans, est décédée

Angus Cloud, membre de la distribution de la série dramatique pour adolescents de HBO Euphorie est décédé lundi à l’âge de 25 ans quelques jours seulement après la mort de son père, a indiqué sa famille dans un communiqué.

Euphorie Aucune cause précise de décès n’a été signalée, mais la déclaration de famille indique qu’il souffrait de problèmes de santé mentale et qu’il avait été durement touché par la mort de son père, décrit comme son « meilleur ami », qui a été enterré la semaine dernière.

Cloud a été choisi pour Fezco dans son rôle révolutionnaire, un trafiquant de drogue intense avec un code moral, après avoir été repéré dans la rue à Brooklyn.

« Angus était ouvert sur sa bataille contre la santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas lutter seuls en silence », indique le communiqué.

Sa famille a ajouté : « Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, ses rires et son amour pour tout le monde. Nous demandons la confidentialité en ce moment car nous traitons toujours cette perte dévastatrice. »

Cloud avait cinq autres crédits d’acteur, selon IMDb, mais son rôle révolutionnaire est venu en 2019 dans Euphoriequi représente un groupe de lycéens californiens aux prises avec le sexe, la drogue et la violence.

Le personnage de Fezco O’Neill, connu sous le nom de Fez, développe un lien étroit avec le protagoniste joué par Zendaya, qui quitte la cure de désintoxication au début de la série mais est toujours aux prises avec une dépendance. A la fin de la saison 2, Fès est arrêté par la police après une fusillade.

Le spectacle très acclamé a remporté de nombreux prix, dont deux Emmys et un Golden Globe pour Zendaya.

« Nous sommes incroyablement attristés d’apprendre le décès d’Angus Cloud. Il était extrêmement talentueux et faisait partie de la famille HBO et Euphoria. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille pendant cette période difficile », a déclaré le Euphorie émission publiée sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Il n’y avait personne comme Angus », a déclaré Sam Levinson, qui a créé la série HBO qui a propulsé Cloud au rang de célébrité, dans un communiqué à Date limite.

« Il était trop spécial, trop talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt. Il a également lutté, comme beaucoup d’entre nous, contre la dépendance et la dépression. J’espère qu’il savait combien de cœurs il a touchés. »

L’homme de 38 ans a ajouté : « Je l’aimais. Je l’aimerai toujours. Repose en paix et que Dieu bénisse sa famille. »

L’émission a été diffusée pendant deux saisons complètes en 2019 et 2022, plus une paire d’épisodes spéciaux en 2020 et 2021, avec une troisième saison prévue pour 2025.