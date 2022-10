La star des Yankees Judge frappe le 62e circuit pour battre le record AL de Maris

ARLINGTON, Texas (AP) – Aaron Judge a frappé son 62e coup de circuit de la saison mardi soir, battant le record de la Ligue américaine de Roger Maris et établissant ce que certains fans considèrent comme la norme «propre» du baseball.

Le cogneur des Yankees, âgé de 30 ans, a conduit un curseur 1-1 du droitier texan Jesús Tinoco dans les deux premières rangées de sièges dans le champ gauche lors du premier match du double match jour-nuit de New York.

Le 61 de Maris pour les Yankees en 1961 avait été dépassé six fois auparavant, mais tous étaient entachés par la puanteur des stéroïdes. Mark McGwire a frappé 70 pour les Cardinals de St. Louis en 1998 et 65 l’année suivante. Barry Bonds a battu un record de la MLB de 73 pour les Giants de San Francisco en 2001, et Sammy Sosa des Chicago Cubs en a eu 66, 65 et 63 au cours d’une période de quatre saisons à partir de 1998.

McGwire a admis avoir utilisé des stéroïdes interdits, tandis que Bonds et Sosa ont nié avoir sciemment utilisé des drogues améliorant la performance. La Major League Baseball a commencé à tester des sanctions pour les PED en 2004, et certains fans – peut-être beaucoup – ont jusqu’à présent considéré Maris comme le détenteur du record légitime.

Une figure ruthienne avec un sourire aussi démesuré que son corps, le juge de 6 pieds 7 pouces a secoué les ligues majeures avec une série d’entraînements profonds qui écoutent les bobines de film sépia de ses légendaires prédécesseurs à rayures.

“Il devrait être vénéré pour être le véritable champion du home run d’une saison”, a déclaré Roger Maris Jr. mercredi soir après que la marque de son père ait été égalée par Judge. “Je pense que le baseball doit regarder les records et je pense que le baseball devrait faire quelque chose.”

Judge n’a réussi qu’un seul circuit au cours des 13 derniers matchs, et c’est alors qu’il a atteint le 61e rang mercredi dernier à Toronto. Le dernier verre en double au Texas était son 55e match consécutif disputé depuis le 5 août.

Après un simple sur cinq au bâton lors du premier match de mardi, Judge était 3 en 17 avec cinq buts sur balles et un coup sûr par lancer depuis qu’il a dépassé les 60 circuits frappés par Babe Ruth en 1927, qui constituaient le record de la ligue majeure depuis 34 années. Maris a frappé son 61e contre Tracy Stallard de Boston au vieux Yankee Stadium le 1er octobre 1961.

Judge a une chance de devenir le premier vainqueur de la triple couronne AL depuis Miguel Cabrera de Detroit en 2012. Il mène l’AL avec 131 points produits et a commencé la journée derrière Luis Arraez du Minnesota, qui frappait .315.

Le coup de circuit lors de sa première présence au bâton l’a ramené à 0,311, où il avait commencé la veille avant de perdre un point dans le premier match.

L’accomplissement du juge provoquera un débat sans fin.

“Pour moi, le détenteur du record de circuits en une saison est Roger Maris”, a déclaré l’auteur George Will plus tôt ce mois-ci. “Il n’y a aucune trace de suspicion que nous voyons un meilleur baseball qu’une meilleure chimie dans le cas de Judge. Il est propre. Il ne fait rien qui oblige les autres joueurs à mettre leur santé en danger.

Stephen Hawkins, Associated Press