La star des Yankees Aaron Judge frappe le 62e circuit pour battre le record AL détenu par Roger Maris – Kelowna Capital News

Aaron Judge a pris un swing doux et puissant, puis a fait un grand sourire en trottant autour des bases. En rentrant chez lui, ses coéquipiers ont reculé, le laissant toucher seul l’assiette.

Enfin, le cogneur des Yankees de New York détenait le record du home run de la Ligue américaine pour lui tout seul.

Judge a frappé son 62e coup de circuit de la saison mardi soir à Arlington, au Texas, battant le record de Roger Maris dans la Ligue américaine et établissant ce que certains fans considèrent comme la norme «propre» du baseball.

Après avoir claqué son casque dans une rare démonstration de frustration lorsqu’il est allé sans circuit lors du premier match du programme double au Texas, Judge a frappé le troisième lancer du dernier verre dans la première rangée de sièges dans le champ gauche.

Ce voyage autour des buts après une longue poursuite a certainement été un mélange de pure joie et de soulagement pour le numéro 99, dont le seul circuit au cours des 13 matchs précédents avait été lorsqu’il avait égalé le 61 de Maris mercredi dernier à Toronto.

Le juge l’a également fait juste à temps, en faisant un circuit l’avant-dernier jour de la saison régulière.

Barry Bonds détient le record de la ligue majeure de 73 circuits, établi avec les Giants de San Francisco en 2001.

Le ballon marquant du juge a été attrapé par Cory Youmans de Dallas, qui était assis dans la section 31. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il allait faire avec le ballon tout en étant emmené avec sécurité pour faire authentifier le ballon, Youmans a répondu: «Bonne question. Je n’y ai pas pensé.

Un autre fan a été escorté après avoir sauté par-dessus le rail dans un espace entre les sièges et le mur du champ gauche.

Presque aussitôt que Judge s’est connecté sur un curseur 1-1 du droitier texan Jesús Tinoco, ses coéquipiers des Yankees ont quitté la pirogue pour célébrer avec lui. Mais ils sont restés à l’écart du marbre – le laissant marcher dessus avant de partager des câlins et des high-fives.

New York a fini par perdre 3-2 après avoir remporté le premier match 5-4. Avec un match à jouer en saison régulière, la scission a laissé les Yankees avec un dossier approprié de 99-62 – le numéro du juge et son total de circuits.

La mère et le père du juge étaient dans les gradins pour voir le voltigeur de 30 ans mettre fin à une séquence de cinq matchs sans circuit, y compris le match précédent mardi alors qu’il était 1 sur 5 avec un simple.

La famille Maris n’était pas au Texas après avoir suivi Judge pendant un certain temps, mais Roger Maris Jr. a tweeté, “Félicitations à Aaron Judge et à sa famille pour le home run numéro 62 d’Aaron ! Ce fut définitivement une saison de baseball inoubliable. Vous êtes tous classe et quelqu’un qui devrait être vénéré. Pour la MAJORITÉ des fans, nous pouvons maintenant célébrer un nouveau CLEAN HOME RUN KING !! »

Lorsque le sommet du premier but s’est terminé et que Judge est allé prendre sa place dans le champ droit, il a porté le gant et la casquette du joueur de premier but DJ LeMahieu, qui lui a tapoté le dos.

Les fans dans le champ droit ont applaudi Judge bruyamment pendant qu’il s’échauffait en lançant un ballon d’avant en arrière avec le voltigeur central Harrison Bader. Le juge a ensuite fourni une autre balle souvenir lorsqu’il a lancé celle qu’il avait réchauffée avec plusieurs rangées de profondeur.

Le juge, éligible pour devenir agent libre après cette saison, a retiré sur un lancer complet lors de la frappe à nouveau dans la seconde.

Il a pris sa place sur le terrain droit en fin de manche avant que le manager Aaron Boone ne le retire du match. Oswaldo Cabrera, qui était au deuxième but, s’est déplacé vers le champ droit et le cogneur a reçu une autre ovation bruyante alors qu’il revenait à l’abri des Yankees du côté du troisième but.

La réaction est rapidement venue de bien au-delà du stade de baseball.

“L’histoire est faite, plus d’histoire à faire”, a déclaré le président Joe Biden sur Twitter.

L’ancienne star des Yankees, Derek Jeter, a tweeté : “Félicitations @TheJudge44 pour 62 ! Post-saison prochaine !!! ”

L’ancien président Bill Clinton a également tweeté ses félicitations, tout comme d’anciens joueurs de la MLB comme Paul O’Neill, Dwight Gooden, Dave Winfield et Ryan Howard.

Le 61 de Maris pour les Yankees avait été dépassé six fois auparavant, mais tous étaient entachés par la puanteur des stéroïdes. En plus du record de Bonds, Mark McGwire a atteint 70 pour les Cardinals de St. Louis en 1998 et 65 l’année suivante. Sammy Sosa avait 66, 65 et 63 pour les Cubs de Chicago au cours d’une période de quatre saisons à partir de 1998.

McGwire a admis avoir utilisé des stéroïdes interdits, tandis que Bonds et Sosa ont nié avoir sciemment utilisé des drogues améliorant la performance. La Major League Baseball a commencé à tester des sanctions pour les PED en 2004, et certains fans – peut-être beaucoup – ont jusqu’à présent considéré Maris comme le détenteur du record légitime.

Une figure ruthienne avec un sourire aussi démesuré que son corps, le juge de 6 pieds 7 pouces a secoué les ligues majeures avec une série d’entraînements profonds qui écoutent les bobines de film sépia de ses légendaires prédécesseurs à rayures.

Le dernier verre en double au Texas était son 55e match consécutif que Judge avait joué depuis le 5 août.

Il était allé 3 en 17 avec cinq buts sur balles et un coup sûr par lancer depuis qu’il avait dépassé les 60 circuits frappés par Babe Ruth en 1927, qui constituaient le record de la ligue majeure depuis 34 ans. Maris a frappé son 61e contre Tracy Stallard de Boston au vieux Yankee Stadium le 1er octobre 1961.

Judge a une chance de devenir le premier vainqueur de la triple couronne AL depuis Miguel Cabrera de Detroit en 2012. Il mène l’AL avec 131 points produits et a commencé la journée derrière Luis Arraez du Minnesota, qui frappait .315.

Avec le coup de circuit et le retrait au bâton dans le match 2, il frappait .311, exactement là où il avait commencé la veille avant de perdre un point dans le premier match.

L’accomplissement du juge provoquera un débat sans fin.

“Pour moi, le détenteur du record de circuits en une saison est Roger Maris”, a déclaré l’auteur George Will plus tôt ce mois-ci. “Il n’y a aucune trace de suspicion que nous voyons un meilleur baseball qu’une meilleure chimie dans le cas de Judge. Il est propre. Il ne fait rien qui oblige les autres joueurs à mettre leur santé en danger.

Stephen Hawkins

