La star des Warriors, Steph Curry, joue le barman du BottleRock Napa Valley

NAPA, CA – 25 MAI : Stephen Curry, le Golden State Warrior, renverse accidentellement une bouteille de son bourbon Gentlemen’s Cut sur le bar alors qu’il verse des échantillons de dégustation pour les fans du Platinum Lounge lors du BottleRock Napa Valley Music Festival samedi. (Chris Riley/Times-Herald)

Il y a eu beaucoup de spéculations sur la carrière que le talentueux Steph Curry pourrait décider de poursuivre une fois ses jours de jeu historiques dans la NBA terminés.

Mais la réponse pourrait-elle être : un barman ?

La star des Golden State Warriors a plutôt bien fait son travail en servant des boissons aux fans dans l’une des zones VIP chics de BottleRock Napa Valley le samedi 25 mai.

Cependant, il ne préparait aucun de ces cocktails compliqués, mais proposait simplement des avant-goûts de son nouveau Gentleman’s Cut Bourbon.

Et Curry était certainement un gentleman, puisqu’il parlait avec les fans tout en remplissant leurs verres et en posant pour des selfies. (J’ai même eu la chance d’échanger des salutations avec lui et il était aussi gentil que possible, même si je n’ai pas goûté son bourbon.)

Gentleman’s Cut est un bourbon droit du Kentucky à 90 degrés vieilli entre cinq et sept ans.

Gentleman’s Cut « offre une gorgée homogène de miel, de gousse de vanille fraîche et de caramel riche en bouche. L’élément de seigle engage des notes terreuses et épicées, tandis que la pincée d’orge offre des touches audacieuses de cacao et de pain grillé », selon le site Web du bourbon.

Un peu plus tard dans la journée, Curry vendait davantage sa marque de bourbon en apparaissant sur la scène culinaire Williams Sonoma du festival avec l’acteur Bradley Cooper (qui faisait la promotion de son entreprise de cheesesteak à Philly), le chef Jose Andres et l’animateur Liam Mayclem.

Cooper a ensuite joué avec Pearl Jam plus tard dans la nuit.