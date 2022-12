La star des Traîtres s’en prend à une autre joueuse en lui disant d’arrêter de parler – et les fans sont tous d’accord

UN concurrent sur Les traîtres en avait assez d’un de leurs collègues joueurs lors du dernier épisode de la série.

L’émission de télé-réalité BBC One a présenté un certain nombre de moments passionnés grâce aux jeux d’esprit impliqués alors que les joueurs tentent de déterminer qui est un traître et qui est un fidèle.

Aaron était au-dessus des théories de Maddy dans l’épisode de ce soir[/caption]

Maddy a échoué dans ses efforts pour convaincre le groupe qu’Aaron est un traître[/caption]

Les choses se sont chauffées pendant le spectacle[/caption]

Au cours de l’épisode de l’émission de ce soir, l’agent immobilier de 24 ans Aaron Evans en avait assez de son compatriote Maddy Smedley après avoir constamment insisté sur le fait qu’il était un traître.

Maddy a depuis longtemps une théorie selon laquelle Aaron pourrait être un traître avec Will.

Alors que Will est un traître à l’insu d’Aaron et de Maddy, l’ancienne star d’EastEnders a été implacable à poursuivre la paire.

Jusqu’à présent, elle a échoué dans ses tentatives d’obtenir le soutien du groupe sur ses théories après qu’ils l’aient suppliée de prendre ses pensées ailleurs et de considérer d’autres joueurs.

Maddy avait déjà été impliqué dans une attaque verbale contre Aaron lors de l’un des épisodes précédents qui l’avait obligé à quitter la pièce alors que ses émotions prenaient le dessus sur lui et que la panique s’installait.

Maddy a de nouveau tenté de suggérer qu’Aaron ne jouait pas honnêtement au jeu, ce qui l’a amené à craquer et à l’appeler.

Aaron a dit au travailleur du foyer de soins: “Vous essayez constamment de sauter à travers d’autres cerceaux pour étayer vos théories.”

Maddy l’a rapidement interrompu pour se défendre car elle a insisté sur le fait qu’elle ne l’était pas.

Alors qu’elle tentait de divaguer sur «certaines preuves», Aaron est intervenu en disant: «Maddy arrête de parler, je ne peux plus être a ** ed avec toi pour être honnête.

“Ça y est, ça me prend la tête.”

Les fans ont rapidement été d’accord avec Aaron alors qu’ils fulminaient contre Maddy en ligne.

L’un d’eux a dit: “Maddy continue encore et encore à peu près la même chose et ça fait chier les gens.”

Un autre a ajouté: «Oui Aaron. Maddy doit se taire et arrêter de parler !

Comme un troisième a suggéré qu’elle était “obsédée” par son coéquipier, en écrivant: “Maddy, tu es OBSÉDÉE par Aaron bébé.”

Alors qu’un quatrième a écrit: «Je ne peux pas ATTENDRE que Maddy ait tort à propos d’Aaron.

Aaron, avec Amanda, est devenu le favori des fans de l’épisode alors que les téléspectateurs chantaient leurs louanges en ligne.

Le traître Amanda et le fidèle Aaron ont tous reçu le soutien des fans en ligne avec un téléspectateur disant: “Aaron est en train de devenir mon préféré.”

Un autre a accepté, en disant: “J’irais en guerre pour Aaron sur Les traîtres.”

Aaron lui a dit d’arrêter de parler[/caption]

Aaron, avec Amanda, est devenu le favori des fans de l’épisode[/caption]