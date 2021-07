La star des Tonga Jason Taumalolo s’est engagée à disputer la Coupe du monde malgré les retraits | Nouvelles de la ligue de rugby

Jason Taumalolo a aidé les Tonga à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde en 2017

Le pilier des Tonga, Jason Taumalolo, a déclaré qu’il avait l’intention de participer à la Coupe du monde de rugby à XV 2021 en Angleterre malgré le retrait de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie – et il s’attend à ce que ses coéquipiers emboîtent le pas.

S’exprimant lors d’une conférence de presse des North Queensland Cowboys à Townsville mardi, Taumalolo a fait écho aux propos de l’entraîneur des Tonga Kristian Woolf, le patron de St Helens, qui a insisté à un moment où le tournoi était en jeu que ses joueurs y étaient toujours attachés.

« C’est évidemment difficile compte tenu des circonstances qui l’ont entouré et de la situation dans laquelle différents pays ont été mis », a déclaré Taumalolo.

« Je vais moi-même encore jouer la Coupe du monde.

« C’est évidemment décevant que l’Australie et la Nouvelle-Zélande se retirent, mais le retrait de deux pays n’entrave pas vraiment la raison d’être du jeu.

L'entraîneur-chef de Wigan, Adrian Lam, qui est également l'entraîneur adjoint de l'Australie, espère qu'une solution pourra être trouvée après les retraits de son pays et de la Nouvelle-Zélande.

« Il s’agit de football international et de préparer d’autres pays et nations à s’affronter.

« Évidemment, je ne peux rien changer, je dois juste faire avec, je suppose. »

Taumalolo, qui a remporté 10 sélections pour la Nouvelle-Zélande de 2014 à 2017, a lancé la révolution du Pacifique en changeant d’allégeance aux Tonga à temps pour la dernière Coupe du monde, incitant d’autres comme David Fifita et Tui Lolohea à emboîter le pas.

Les défections ont aidé les Tonga à battre les Kiwis en phase de groupes et à pousser l’Angleterre jusqu’au bout dans une demi-finale tendue à Auckland.

Taumalolo pense que la Coupe du monde pourrait être « quelque chose de spécial »

Les Tonga ont consolidé leur place parmi les quatre premières au classement mondial avec des victoires ultérieures sur l’Australie et la Grande-Bretagne en 2019 et, en l’absence des Kangourous et des Kiwis cet automne, seront parmi les favoris pour remporter la Coupe du monde.

Mais, avec plusieurs Australiens et Néo-Zélandais de premier plan faisant allusion à un changement d’allégeance, Taumalolo pense que d’autres nations seront capables de créer la surprise.

« Ce sera compétitif », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas ce que les joueurs d’Australie et de Nouvelle-Zélande vont faire, avec des gars ayant un héritage aligné sur d’autres pays.

« Nous verrons s’ils reviennent jouer pour leur héritage, mais cela constituerait un ensemble de rencontres internationales assez intéressant pour être honnête.

« Je pense vraiment que vous pourriez voir quelque chose de spécial et nous pourrions aussi voir quelques bouleversements. »

L'ailier des Huddersfield Giants Jermaine McGillvary espère que l'Australie changera d'avis et décidera de participer à la Coupe du monde

On pense que la décision de la Commission ARL et de la Ligue de rugby de Nouvelle-Zélande de retirer leurs équipes est le résultat de la pression des clubs de la LNR, mais cela ne devrait pas affecter les cinq joueurs anglais basés en Australie.

L’un d’eux, le pilier de South Sydney, Tom Burgess, a démontré son engagement envers le tournoi en suspendant ses projets de mariage.

« Vous voyez à quel point Tommy est fier de représenter l’Angleterre », a déclaré Taumalolo. « Le tournoi de fin d’année sera un excellent exemple de gars qui veulent vraiment représenter leur pays.

« J’en fais partie et je suis sûr que mes coéquipiers en font aussi partie. Je suppose que c’est un sentiment différent lorsque vous enfilez votre maillot international et que vous jouez pour les personnes que vous représentez.

« J’espère pouvoir le refaire à la fin de l’année. »