La star des Sopranos, Lorraine Bracco, détestait la fin : « mauvaise et fausse »

« Les Sopranos » de HBO présente l’une des finales de série les plus controversées de tous les temps. Depuis sa diffusion en 2007, il a suscité de nombreux débats et interprétations parmi les fans au fil des ans. Aujourd’hui, la star Lorraine Bracco, qui incarnait la thérapeute de Tony Soprano, la Dre Jennifer Melfi, révèle ses réflexions sur la fin controversée.

« Les Sopranos » s’est terminé par une scène abrupte coupée en noir qui impliquait la mort subite du protagoniste Tony Soprano (James Gandolfini). La scène finale montre Tony assis dans une cabine de restauration alors qu’il attend sa famille. La porte du restaurant s’ouvre, mais nous n’avons jamais un aperçu de qui entre quand tout d’un coup le spectacle passe au noir et se termine – suscitant depuis lors une controverse sur son manque de fermeture. Tout au long du spectacle, Melfi et Tony ont développé un lien étroit ; le psychiatre était au courant de ses crimes en tant que gangster mais a continué à le rencontrer en tant que thérapeute. En fin de compte, Melfi est contrainte de rompre ses liens avec Tony après que certains de ses collègues professionnels ont découvert la vérité à son sujet. La scène finale du couple montre le psychiatre fermant la porte à son ancien client.

Bracco a sa propre théorie sur ce qui a pu se passer à la fin, notamment sur le fait que Tony pourrait encore être en vie et rencontrer Melfi.

« Honnêtement, je pense qu’ils se sont croisés dans des restaurants et des trucs comme ça », a déclaré Bracco sur « The Spotlight With Jessica Shaw » de SiriusXM. « Je ne sais pas. Je pense qu’une partie de moi veut croire qu’elle lui a pris un moment et qu’ils se sont remis ensemble, en thérapie. Je pourrais le croire.

« Je n’étais pas non plus très heureuse de la façon dont David a terminé », a-t-elle déclaré. «Je pensais que c’était mauvais et faux. J’étais ennuyé. Je lui ai dit : « Comment investir cinq ans dans la vie de quelqu’un et s’en aller ? » J’ai dit : « Ce n’est pas cool. » Et vous savez, c’était tout.

Chase a dit Variété en 2015, il ne s’attendait pas à ce que la fin suscite un débat aussi houleux parmi les fans.

« Je pensais que la fin serait quelque peu choquante, bien sûr », a-t-il déclaré. « Mais pas dans la mesure où cela l’était, et ce n’est pas un sujet de telle discussion. Je n’en avais vraiment aucune idée. Je n’ai jamais considéré le noir comme un coup. Je pensais juste que ce que nous voyons était noir. Le plafond que je recherchais à ce moment-là, le plus grand sentiment que je recherchais, honnêtement, c’était de ne pas arrêter d’y croire. C’était très simple et bien plus complexe qu’on ne le pense. C’est ce que je voulais faire croire aux gens. Cette vie se termine et la mort arrive, mais n’arrêtez pas d’y croire. Il y a des attachements que l’on crée dans la vie, même si tout va avoir une fin, qui valent tellement, et nous avons tellement de chance d’avoir pu les vivre. La vie est courte. Soit ça se termine ici pour Tony, soit à un autre moment. Mais malgré ça, ça vaut vraiment le coup. Alors n’arrêtez pas de croire.

