La star des “Sopranos” Jamie-Lynn Sigler révèle comment la SEP l’empêche de donner à ses enfants “tout ce qu’ils veulent”

Jamie-Lynn Sigler devient honnête sur les difficultés auxquelles elle est confrontée en tant que mère atteinte de sclérose en plaques (SP).

Sur le podcast “Bathroom Chronicles”, Sigler a partagé son acceptation de sa maladie, mais elle admet qu’elle a du mal à suivre sa famille.

“Je ne sais vraiment pas comment j’aurais trouvé la personne que je suis aujourd’hui sans cela. Et j’en suis très reconnaissante”, a-t-elle déclaré. “Mais je me sens, comme, monter de niveau et avancer en tant qu’être humain, mais mon corps ne me suit pas, et c’est vraiment, c’est mon combat maintenant. Vous avez l’impression qu’il devrait être aligné, et ce n’est pas le cas. C’est le combat dans ma famille, pour être tout à fait honnête, nous le ressentons tous.”

Sigler a reçu un diagnostic de SEP à l’âge de 20 ans, juste avant de commencer la quatrième saison de “The Sopranos”. L’actrice a gardé le diagnostic secret pendant 15 ans avant de l’annoncer au monde en 2016.

La maman de deux garçons, Jack Adam, 5 ans, et Beau Kyle, 9 ans, avec son mari, Cutter Dykstra, ont également partagé sur le podcast qu’elle étudie continuellement diverses formes de guérison, y compris un voyage en Inde pour vivre dans un ashram et méditer.

“Je pense que ce serait vraiment cool pour mes enfants d’être témoins d’une guérison miraculeuse aussi, comment ils pourraient supporter cela tout au long de leur vie”, a-t-elle déclaré. “J’ai, comme, ma vision à laquelle je m’accroche toujours que j’essaie de voir quand je médite ou quoi que ce soit, et c’est toujours moi qui cours avec eux.”

Elle a poursuivi : “C’est moi qui cours juste devant eux dans leur joie et leur bonheur, parce qu’ils en parlent tout le temps. C’est tout ce qu’ils veulent.”

L’actrice de 41 ans est devenue célèbre en tant que Meadow Soprano, la fille du chef de la mafia Tony Soprano, joué par feu James Gandolfini, dans “The Sopranos” de HBO en 1999.

Sur le podcast, elle s’est ouverte sur ses sentiments quelque peu compliqués à propos de son passage dans l’émission.

“C’était une si grande partie de ma vie, puis c’est parti. Et c’était dix ans, et puis c’est fini. Vous savez, et puis tout le monde passe à autre chose, et vous vous dites:” Attends. Et pourtant tout le monde en parle, c’est toujours important pour les gens”, a expliqué l’actrice.

“Je suis tellement reconnaissante d’avoir fait partie de ça, mais parce que je me sens si éloignée de cette fille là-bas, c’est comme attendre, je veux me reconnecter à cette chose qui est si importante pour tout le monde et pour moi, et ça m’a donné ma maison dans lequel je vis et le succès que j’ai maintenant, parce que tout le monde me lie à cela. Mais je veux avoir une meilleure relation avec cette expérience… J’ai l’impression d’avoir pu lentement.”

Sigler a également partagé que l’un des membres de la distribution avec qui elle est restée proche est Aida Turturro, qui a joué la sœur de Tony, Janice, dans la série, disant qu’elle est “une grande partie de mon voyage de survie… et ma joie”.

Elle a même partagé une photo en janvier sur Instagram avec sa co-star, écrivant dans la légende : “J’ai eu une petite visite d’une âme sœur aujourd’hui.”

Bien qu’elle ait dit qu’elle est toujours confrontée à des limitations physiques en raison de sa SEP, Sigler continue d’agir et trouve des moyens de s’adapter à son état.

“J’ai fait des allers-retours sur le fait d’arrêter un million et une fois à cause de cela, et je ne peux tout simplement pas abandonner cela non plus. J’aime tellement ça, et je veux continuer à approfondir mon travail à mesure que j’approfondis moi-même”, a-t-elle déclaré sur le podcast.

Sigler peut actuellement être vu sur “Big Sky” d’ABC.

