James Gandolfini était adoré dans son rôle de Tony Soprano, mais manquait de confiance en lui lors du tournage de la série dramatique à succès “Les Sopranos”.

Gandolfini se « remettrait en question » sur le plateau, selon sa co-star Jamie-Lynn Sigler. L’actrice n’avait que 20 ans lorsqu’elle incarnait Meadow Soprano, la fille de Tony.

Sigler a expliqué que filmer une scène avec Gandolfini donnait l’impression qu’il n’était là que “pour faire [her] aussi bon que [she] pourrait être.”

“Et cela n’avait rien à voir avec lui”, a déclaré Sigler lors d’un épisode du podcast “Inside of You”. “Chaque fois que je travaillais avec lui, j’avais l’impression que son seul objectif était… ‘Je vais t’aider à donner le meilleur de toi-même, Jamie.'”

“Cela n’avait rien à voir avec sa confiance, parce que [he] n’était en fait pas [confident]”, a poursuivi Sigler. “Il se remettrait en question. Il y avait des moments où il disait : « Je suis nul », mais j’ai apprécié ça parce que j’ai eu ces pensées, mais je ne les ai pas dites à voix haute parce que je ne veux pas que quelqu’un le fasse. sais que je pense que je suis nul. Il était suffisamment confiant pour le dire à voix haute. »

“Je suppose qu’il y avait là une certaine confiance, mais je pense que cela venait davantage de sa profonde attention”, a-t-elle noté. “Profondément, profondément attentionné. C’était un être humain exceptionnel.”

“Les Sopranos” a été diffusé pour la première fois en 1999 et a duré six saisons, se terminant en 2007. La série suivait Tony Soprano, un patron fictif de la mafia. Tout au long du spectacle, le personnage de Gandolfini est aux prises avec des thèmes tels que la mort, la moralité et le pouvoir. Parmi les autres membres du casting figuraient Drea de Matteo, Michael Imperioli, Tony Sirico et Lorraine Bracco.

Sigler, aujourd’hui âgée de 42 ans, souhaite pouvoir faire l’expérience du tournage avec les acteurs maintenant qu’elle a réalisé toute la puissance de la série.

“J’aimerais que nous puissions faire juste une semaine de tournage maintenant, à cause de ma conscience du monde et de ce qu’il représente. [show] ” C’était et ce dont nous faisions partie… J’aimerais juste pouvoir en faire l’expérience, comme un épisode, donnez-moi un épisode maintenant”, a-t-elle déclaré. “Ramène-moi juste quelques jours.”

Si les acteurs pouvaient se réunir pour un épisode supplémentaire, Sigler aimerait que ce soit un “épisode familial” avec “une sorte de lutte interne”.

“J’ai toujours aimé les moments où Meadow et Tony se taisaient ensemble. Et c’était le cas – dans toutes nos scènes où nous nous taisions ensemble, le dialogue était en fait très limité. Il s’agissait simplement de ces pauses lourdes et enceintes.”

Gandolfini est décédé des suites d’une crise cardiaque alors qu’il vivait à Rome en 2013. L’acteur avait 51 ans au moment de sa mort.

