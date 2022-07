La star des “Sopranos” et des “Les Affranchis” décède à 79 ans — RT Games & Culture

L’acteur Tony Sirico, mieux connu pour son rôle dans “Les Sopranos”, est décédé à l’âge de 79 ans, selon des membres de sa famille et des collègues.

Bien qu’aucune cause n’ait été révélée, le frère de Sirico, Robert, a confirmé sa mort jeudi, annonçant la nouvelle “Avec une grande tristesse, mais avec une fierté incroyable, de l’amour et beaucoup de bons souvenirs.”

“La famille est profondément reconnaissante pour les nombreuses expressions d’amour, de prière et de condoléances et demande au public de respecter sa vie privée en cette période de deuil”, la déclaration a continué.

Lançant sérieusement sa carrière dans les années 1970, Sirico est apparu dans des dizaines de films et d’émissions de télévision, dépeignant souvent des gangsters à l’écran, y compris le sage Tony Stacks dans “Les Affranchis” des années 1990.















Il était surtout connu pour son rôle dans “Les Soprano”, où il incarnait l’un des principaux hommes de main du protagoniste Tony Soprano (James Gandolfini), remportant deux prix de la Screen Actors Guild et cinq nominations entre 2000 et 2008. d’innombrables autres récompenses et félicitations.

Originaire de Brooklyn, Sirico a parfois brouillé les frontières entre réalité et fiction, ayant été arrêté 28 fois au cours de sa vie pour diverses infractions et passant du temps derrière les barreaux. S’adressant au LA Times pour une interview en 1990 – près d’une décennie avant le début de “The Sopranos” – il a déclaré qu’il était autrefois un “le gars qui emballe les pistolets” et décrit ses séjours en prison.

“La première fois que je suis allé en prison, ils m’ont fouillé pour voir si j’avais une arme à feu – et j’en avais trois sur moi”, a-t-il dit au journal.

Le manager de Sirico, Bob McGowan, a également pesé sur sa mort, affirmant qu’il était un “Client très fidèle depuis 25 ans,” et un vétéran militaire qui “a donné à de nombreux organismes de bienfaisance.” Sa famille a noté que tous les dons seraient transmis à Wounded Warriors, à l’hôpital St. Jude et à l’Institut Acton pour honorer sa mémoire.

Le frère de l’acteur, Robert, organisera un service commémoratif la semaine prochaine à Brooklyn, New York.