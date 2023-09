La star des « Sopranos », Drea de Matteo, rejoint OnlyFans après avoir été qualifiée de « sauvage » : « N’accepte pas la défaite »

La star des « Sopranos » Drea de Matteo ne se soucie pas de ce que les autres pensent de sa décision de rejoindre OnlyFans.

« Je sais que certaines personnes ont dit des choses désagréables à propos de mon adhésion à OnlyFans. Mais, vous savez, la façon dont nous voyons les choses dans cette maison est que maman est une guerrière, n’accepte pas la défaite », a déclaré de Matteo à Fox News Digital.

L’homme de 51 ans a rejoint le service d’abonnement, connu pour son contenu non censuré, le mois dernier. Elle a annoncé la nouvelle sur son Instagram avec une photo nue et facture 15 $ par mois pour sa page.

« Je me suis dit : ‘OK, donc tout le monde est en sous-vêtements et est sexy sur Instagram et je ne fais pas ça, mais je peux le faire et être payé pour cela.’ … Je ne sais pas pourquoi je n’y ai pas pensé plus tôt », a ajouté De Matteo.

DREA DE MATTEO, STAR DES SOPRANOS, CRÉE UN COMPTE OnlyFans, rejoignant Denise Richards et Carmen Electra

« Les choses ont changé au cours des trois dernières années. Mes enfants ont toujours été ma priorité numéro un. Si j’avais su que je pouvais travailler toute ma vie dans mon placard, je n’aurais jamais [believed]. … Je sais que cela peut paraître fou et quelque peu paresseux, mais je suis un très grand partisan des mères au foyer et des femmes qui aiment vraiment élever leurs enfants. J’ai tout équilibré et j’ai tout fait.

« Mais j’ai 51 ans. Je ne savais pas que ça allait devoir être un changement de vie, tu sais, tout d’un coup, pendant une période où je suis censé me détendre un peu, j’aurais dû changer de carrière et découvrir de nouvelles choses parce que ma propre industrie pense que je suis, vous savez, un sauvage. «

Matteo faisait référence à la réaction au sein de l’industrie à sa position sur les mandats de vaccination contre le COVID-19, qu’elle a refusé de respecter et contre laquelle elle s’exprime régulièrement sur X, anciennement Twitter.

« Je suppose qu’on pourrait dire que j’étais une mauvaise fille parce que je n’ai pas suivi les règles il y a quelques années. Donc, je ne veux plus jamais être à la merci des mandats, des grèves ou quoi que ce soit du genre », a déclaré de Matteo. dit.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

L’actrice a déclaré que son agent l’avait lâchée et qu’elle « avait presque perdu notre maison à cause de cela ».

« Les gens ont du mal à croire que je n’ai jamais été vraiment payé beaucoup d’argent pour aucun des travaux que j’ai exercés », a déclaré de Matteo. « Les gens pensent que je suis en or, et ce n’est pas le cas. J’ai travaillé d’un emploi à l’autre. Et j’ai refusé des tonnes d’emplois dans le passé juste pour être avec mes enfants parce que leur père sur la route, et il n’est pas souvent là. »

Je suppose qu’on pourrait dire que j’étais une mauvaise fille parce que je n’ai pas suivi les règles il y a quelques années. Donc, je ne veux plus jamais être à la merci des mandats, des grèves ou quoi que ce soit du genre. -Drea de Matteo

Mais après avoir publié une photo plus explicite, elle a saisi cette nouvelle opportunité, ignorant les ennemis en cours de route.

« Je m’en fiche. Je m’en fiche. Je préfère sauver ma famille plutôt que de sauver la face », a-t-elle déclaré.

« Écoutez les gens qui pensent que c’est quelque chose de fou. Ce n’est pas ce que vous pensez. Et pour les gens qui pensent que c’est quelque chose de fou, c’est exactement ce que vous voulez que ce soit. »

La star de « Sons of Anarchy » dit que son petit ami, Robby Staebler du groupe All Them Witches et ses enfants issus de sa relation avec Shooter Jennings, soutiennent son travail sur le site.

« Mes enfants étaient ceux qui disaient : « Fais-le ». Coquille [de Matteo’s daughter] éditer les images aussi, parce qu’ils veulent certaines choses que nous n’avons pas pu faire. Avant, j’avais beaucoup d’argent. Et puis, tout d’un coup, je suis passée de l’autorisation de travailler à celle de ne plus jamais être autorisée à travailler. Je n’ai jamais été le genre d’acteur qui acceptait un emploi juste pour rester dans le métier. J’ai littéralement accepté des emplois pour nourrir ma famille.

« Donc, quand les gens font des commentaires désagréables sur les raisons pour lesquelles j’aurais fait ça, ma réponse est : ‘Bon sang, j’espère que tu ne seras jamais dans la putain de position dans laquelle je me trouve. Je m’occupe de toute une famille.’ et beaucoup d’autres personnes qui dépendent de moi. »

Elle a également révélé que ses enfants avaient lu les commentaires sur sa décision de rejoindre OnlyFans, ce qui l’inquiétait au début.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

LE FILS DU FONDATEUR DE PLAYBOY, HUGH HEFNER, REJOINT Onlyfans et se souvient de son enfance « sauvage » au manoir

« Je sais que ma fille a lu [an article] et lisez certains des commentaires haineux. Je me suis assis et j’ai dit : « Tu sais, maman n’est pas ce qu’ils essaient de dire. » Elle dit : « Nous n’avons même pas besoin d’avoir cette conversation. » Elle m’a scolarisé.

« Mais mes enfants sont maintenant assez grands pour lire, et tout ce que je fais, je le fais pour eux. Tout ce que j’ai abandonné, je l’ai abandonné pour eux. Je veux dire, tous les sacrifices que j’ai faits étaient pour eux. Alors, ils « Je vais continuer, lire ces trucs et avoir une image différente de moi à cause de ce que les gens disent parce que Dieu sait à quel point cette société est devenue suggestive. »

Je m’en fiche. Je ne sais pas. Je préfère sauver ma famille plutôt que de sauver la face. -Drea de Matteo

De Matteo a déclaré qu’elle évitait personnellement de lire tout ce qui a été posté sur elle.

« Je ne lis pas les commentaires. Je ne l’ai jamais fait », a-t-elle déclaré. « Je dirais que mes dernières relations avec les hommes avec qui j’ai été se sont même détériorées parce qu’ils lisent tous les commentaires sur mes réseaux sociaux, leurs propres réseaux sociaux, peu importe, et cela détruit les gens.

« Je sais que ce qu’ils disent n’est pas vrai », a-t-elle poursuivi. « Cela ne pourrait jamais me mettre sous la peau parce que je défendais quelque chose en quoi je croyais. Je connais le genre d’acteur que j’ai été toute ma vie. Je sais que je suis bon dans ce que je fais. J’aime ce que je fais. Mais ce n’est plus le seul intérêt de ma vie.

JESSIE JAMES DECKER RÉPOND À MOM-SHAMERS ALORS QUE ELLE PORTE UN BIKINI NOIR EN DES Snaps Grésillants

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La star née dans le Queens, à New York, a eu sa grande chance dans « The Sopranos » de HBO en 1999, dans le rôle d’Adriana, la petite amie de Christopher Moltisanti, interprétée par Michael Imeprioli, le protégé de Tony Soprano de James Gandolfini.

Adriana était au début la petite amie d’un gangster typique, engagée dans une relation toxique avec Christopher, qui comprenait la consommation de drogues et la violence physique de la part de Christopher. Elle s’est finalement impliquée dans la gestion d’une boîte de nuit, mais tout s’est détérioré pour elle après avoir été forcée de devenir une informatrice du FBI sur la famille criminelle Soprano et Christopher.

Son personnage a été tué au cours de la cinquième saison de la série, dans l’un des épisodes les plus bien accueillis de la série, « Long Term Parking », après avoir découvert qu’elle travaillait pour le FBI. Le travail de De Matteo sur l’épisode lui a valu un Emmy pour actrice de soutien exceptionnelle dans une série dramatique en 2004. Le personnage de De Matteo est également apparu dans deux épisodes supplémentaires la saison suivante, dans des scénarios oniriques.

JENNIFER ESPOSITO A REJETÉ L’AUDITION DE « LES SOPRANOS » À PLUSIEURS FOIS : « JE NE PEUX PAS REVIVRE CELA »

À partir de là, elle est apparue dans des émissions comme « Desperate Housewives » et « Sons of Anarchy » et des films comme « New York, I Love You » et « Don’t Sleep ».

Mais de Matteo change d’orientation à mesure que ses OnlyFans décollent et qu’elle poursuit d’autres intérêts.

STEVEN VAN ZANDT PARLE DU RÔLE DES ‘SOPRANOS’ ET COMMENT SON PASSAGE DANS LE E STREET BAND L’A PRÉPARÉ À JOUER SILVIO

L’un de ces intérêts réside dans une collaboration avec Nocking Point Wines, la déesse du gangster Sauvignon Blanc, du nom du podcast de Matteo avec son partenaire Chris Kushner.

Et son travail sur OnlyFans finance des projets personnels, comme une entreprise d’impression de T-shirts avec Staebler.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

« Nous avons décidé : « Achetons toutes les machines et commençons à tout faire nous-mêmes ici » », a déclaré de Matteo.

« Ça s’appelle Ultra, et il s’agit avant tout d’être ultra heureux, ultra libre, ultra psychédélique, tout ce que vous pouvez être. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

De Matteo a également un œil sur un travail de style podcast ou talk-show sur ses OnlyFans, en plus de son contenu plus racé.

« L’intention initiale était que mon petit ami et moi allions faire une émission là-bas parce que nous savions que nous ne serions pas censurés. Et c’était, vous savez, parler d’affaires du monde avec une tournure amusante et de toute la folie qui a été imminente depuis trois ans », a-t-elle déclaré.